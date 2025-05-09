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Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Лето — пора, когда одежда должна не только быть красивой, но и помогать телу дышать. Однако не все знают, что далеко не каждая "лёгкая" ткань спасает от жары. Кроме привычных хлопка и льна, существуют и другие материалы, которые обеспечивают комфорт в зной. Разберёмся, на что обращать внимание и какие ткани выбирать, чтобы не страдать от жары.

Каштановые волосы
Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Каштановые волосы

Природные материалы — не всегда идеал

Хлопок и лён давно зарекомендовали себя как «летние» ткани. Они отлично впитывают влагу, пропускают воздух и создают ощущение прохлады. Но у них есть минусы: хлопок может намокать и долго сохнуть, а лён — сильно мнётся.

Неочевидный совет: ищите смеси натуральных и синтетических волокон. Например, хлопок с вискозой или лён с небольшим процентом эластана — они лучше держат форму, быстрее сохнут и всё ещё остаются «дышащими».

Ткани, на которые стоит обратить внимание

1. Вискоза

Производится из древесной целлюлозы, приятна к телу, отлично пропускает воздух. Особенно хороша в летних платьях и блузах.

2. Тенсель

Современная ткань из эвкалиптовой древесины. Мягкая, антибактериальная, быстро отводит влагу. Подходит даже для чувствительной кожи.

3. Батист

Лёгкий хлопковый материал, часто используется для летней одежды. Он почти невесомый, мягкий и хорошо вентилируется.

4. Креп

Если выбираете одежду для офиса, обратите внимание на креп из вискозы или шелка. Он лёгкий, струится по телу и выглядит элегантно.

Ткани, которых стоит избегать

Полиэстер, акрил, нейлон — плотные синтетические материалы, не пропускают воздух и вызывают парниковый эффект. Даже если вещь кажется «тонкой», в жару в ней будет невыносимо душно.

Идеальная летняя ткань — это не только хлопок и лён. Обращайте внимание на состав, 

Уточнения

Ткань — текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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