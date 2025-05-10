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Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа

2:40
Моя семья » Красота и стиль

В Корее кожа воспринимается как ценность. Забота о ней — не реакция на проблемы, а часть образа жизни. Уход встроен в повседневность, как чистка зубов. Уже с детства применяется SPF, используется тонер, мягко промакивается лицо одноразовым полотенцем. Не ради маскировки, а чтобы кожа "помнила, что она красива".

Девушка в красном
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в красном

В России уход часто начинается с тревоги: "Что-то не так, нужно срочно спасать". В Корее же — с уважения: "Я уже хороша, просто продолжаю заботиться".

Двухэтапное очищение — первый вдох для кожи

Сначала — масло, затем — пенка. Без ощущения стянутости или жирного блеска. После очищения кожа становится мягкой, спокойной, чистой. При регулярном использовании (хотя бы трижды в неделю) тон выравнивается, воспаления уходят.

Без системы — никакой стабильности

Косметика работает только в связке. Утром — увлажнение и защита, вечером — восстановление. Каждый продукт — как деталь механизма. Случайные покупки по наитию или трендам не дают стабильного результата. Важно учитывать сезон, стресс, фазу цикла — и подбирать средства осознанно, без спонтанности.

Как только формируется понятная система, кожа перестает "капризничать". Уходит жирность на лбу и сухость на щеках. Исчезают неожиданные высыпания.

SPF — это не про пляж

Наносится в любую погоду, в любое время суток. Даже дома, если у окна. Даже при пасмурном небе. Отказ от SPF приводит к тусклости, пигментации и ранним морщинам. Ультрафиолет и свет от экранов — главные враги коллагена. Защита — ежедневный ритуал, а не сезонная прихоть.

Маска как медитация

Гидрогелевые маски в Корее надеваются не на 20 минут, а на 3-4 часа. За это время кожа получает максимум питательных веществ. Эффект — как после салонной процедуры: лицо становится гладким, напитанным, подтянутым. Макияж наносится легче, а часто — и вовсе не нужен.

7 Skin — техника увлажнения, которая меняет текстуру кожи

Тонер наносится слоями — до семи раз подряд. Кожа не перегружается, а постепенно насыщается влагой. Уже через неделю структура становится плотнее, исчезает сухость, а макияж держится лучше. Особенно заметен эффект в зимние месяцы.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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