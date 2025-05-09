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Это сочетание спасает от воспалений, пигментации и целлюлита

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Касторовое масло — давний фаворит среди натуральных средств для ухода за кожей. Всё благодаря его насыщенному составу: в нём есть рицинолевая кислота с противовоспалительными свойствами и мононенасыщенные жирные кислоты, которые прекрасно увлажняют кожу.

Нижнее бельё
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нижнее бельё

Но касторка может не только смягчать. Её действие усиливается в компании с неожиданным партнёром — кайенским перцем. Всё дело в капсаицине — веществе, которое делает перец острым. Он ускоряет кровообращение, снимает воспаление и может даже ослабить болевые ощущения.

Именно из-за этого тандем касторки и кайенского перца используют не только для ухода, но и в борьбе с целлюлитом, воспалениями и пигментными пятнами.

Как приготовить средство:

Смешайте 28 мл касторового масла и щепотку кайенского перца. Храните в прохладном, тёмном месте. Перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом — особенно если планируете использовать смесь на лице или на чувствительных участках кожи.

Уточнения

Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства. Существует условное разделение красящих веществ на нерастворимые пигменты и растворимые в красильной среде (растворителе), красители. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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