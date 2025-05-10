Секутся и ломаются? Виноваты не гены — вот где настоящая беда прячется

2:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Секущиеся кончики — проблема, с которой сталкивалась почти каждая. Волосы начинают пушиться, становятся ломкими, теряют гладкость и ухоженный вид. Виноваты в этом чаще всего не гены, а наши повседневные привычки. Разберём главные ошибки, которые приводят к сечению — и как их избежать.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка держит волосы

1. Неправильное мытьё головы

Если вы привычно наносите шампунь на всю длину волос — пора пересмотреть этот ритуал. Моется не длина, а кожа головы. Именно туда нужно втирать средство, массируя подушечками пальцев. Образовавшаяся пена сама очистит волосы по длине.

И не игнорируйте кондиционер — он помогает запечатать кутикулу и предотвратить сечение.

2. Жёсткое вытирание полотенцем

Энергично тереть волосы полотенцем — грубая ошибка. Такой способ только травмирует мокрые пряди. Правильно: просто промокнуть полотенцем или обернуть им голову и дать влаге впитаться.

3. Расчёсывание не по правилам

Массажки с частыми зубьями могут спутывать волосы, особенно влажные. И дальше — попытка их распутать, и вот уже секущиеся концы.

Лучше всего использовать расчёску с редкими зубьями.

Правила:

прямые волосы — только в сухом виде;

волнистые — слегка влажными;

не расчёсывайте волосы по 10 раз в день — это не укрепление, а путь к ломкости.

4. Горячая сушка феном

Сушка слишком горячим воздухом пересушивает и разрушает кутикулу. Если отказаться от фена не получается, выбирайте прохладный режим.

Не сушите кончики — достаточно подсушить у корней.

Держите фен на расстоянии, а не вплотную к волосам.

5. Частое окрашивание

Краска — особенно осветление и стойкие составы — разрушает структуру волос. И если краситесь раз в 3-4 недели, готовьтесь к регулярному сечению.

Оптимальный интервал — каждые 8-10 недель.

А ещё лучше — выбирать более щадящие или тонирующие средства.

6. Плойки и утюжки без меры

Нагрев выше 180 °C — и волосы теряют влагу, становятся ломкими и секутся. Использовать приборы можно, но разумно: не чаще 1-2 раз в неделю и с обязательной термозащитой.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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