Как замедлить старение кожи: 8 простых шагов, которые работают на результат

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Морщины — естественный результат старения кожи. Но если вы хотите сохранить гладкость и свежесть подольше, начните с простого: пересмотрите свои повседневные привычки. Ведь именно они играют ключевую роль в том, как и когда на лице появляются первые возрастные признаки.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макияж

Вот 8 доказанных привычек, которые помогают предотвратить преждевременное старение кожи:

1. Используйте солнцезащитный крем круглый год

УФ-излучение — главный враг кожи. Даже в пасмурную погоду наносите крем с SPF не ниже 30. Так вы защитите себя от морщин, пигментных пятен и фотостарения. Плюс — широкополая шляпа, очки и одежда из светлой ткани.

2. Добавьте ретинол в уход

Ретиноиды — производные витамина A — стимулируют выработку коллагена, выравнивают тон и текстуру кожи. Ретинол — самый мягкий из них, но достаточно эффективный даже при небольших дозировках.

3. Увлажняйте кожу ежедневно

С возрастом кожа теряет влагу, становится сухой и менее упругой. Увлажняющие средства с гиалуроновой кислотой, глицерином и пептидами помогают сохранить мягкость и визуально разглаживают морщины.

4. Пейте достаточно воды

Хотя кремы работают быстрее, регулярное потребление чистой воды способствует общей увлажнённости организма и кожи изнутри. Исследования связывают высокое потребление воды с улучшением барьерной функции кожи.

5. Выбирайте продукты с антиоксидантами

Рацион напрямую влияет на состояние кожи. Избыток сахара и красного мяса — путь к дряблости и морщинам. А вот зелень, оливковое масло, авокадо, гранаты, лосось и овощи насыщают кожу витаминами и замедляют её старение.

6. Спите на спине и меняйте наволочки

Сон на боку или животе может способствовать появлению так называемых "морщин сна". Меняйте позу и используйте наволочки из шелка — они меньше травмируют кожу.

7. Откажитесь от курения

Никотин разрушает коллаген, снижает уровень витамина D и ухудшает способность кожи к восстановлению. Курение также вызывает морщины вокруг рта из-за повторяющихся движений губ.

8. Контролируйте мимику

Постоянное щурение или хмурый взгляд — не просто привычка, а путь к мимическим морщинам. Если часто щуритесь — стоит проверить зрение или носить солнцезащитные очки.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.





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