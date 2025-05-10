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Три вещи, которые делают даже люксовый образ вульгарным

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Каждой женщине хочется выглядеть ухоженно, стильно и изысканно. Но иногда стремление произвести впечатление играет злую шутку — и образ вместо элегантности вызывает ощущение вульгарности. Причина — в мелочах, которые могут невольно "удешевить" весь внешний вид.

Голубая рубашка
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голубая рубашка

1. Явные следы косметологических процедур

Да, звёзды часто прибегают к помощи косметологов — но делают это так, что внешность остаётся естественной. Если же лицо выглядит как после неудачной коррекции, с "замороженной" мимикой или неестественными губами, образ теряет изящество. Всё, что должно работать на омоложение, в этом случае выдаёт обратное: искусственность и избыточность.

2. Неуместный яркий макияж

Смелые цвета — это не табу, но они должны быть уместны. Яркий вечерний мейкап хорошо смотрится… вечером, на свадьбе или фотосессии. А в повседневной жизни тяжёлый слой тонального крема, броские тени и насыщенная помада только перегружают лицо и добавляют возраста. Вместо шика — перегиб и усталый вид.

3. Комбо: мини, каблуки, декольте

Мини-юбка, шпильки и глубокое декольте — это слишком много акцентов сразу. Такой образ воспринимается не как женственный, а как вызывающий. Элегантность — в уместности и балансе. Хотите подчеркнуть ноги — тогда скромнее верх. Или, наоборот, выберите благородный вырез, но закройте длину. Главное — не переборщить.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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