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Почему лазер «не работает» — и как постуход на самом деле влияет на результат

2:21
Моя семья » Красота и стиль

Лазерные процедуры — эффективный инструмент современной косметологии. Они Лазерные процедуры помогают бороться с пигментацией, морщинами, акне и нежелательными волосами. Но результат зависит не только от профессионализма косметолога, но и от того, насколько правильно вы ухаживаете за кожей после сеанса. К сожалению, именно на этом этапе появляется множество мифов. Давайте разберёмся, чему действительно можно верить.

Девушка в красном
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в красном

Миф 1: После лазера нельзя умываться несколько дней

Правда: Мягкое очищение допустимо уже через 12–24 часа, если врач не дал других указаний. Важно использовать щадящее средство — без кислот, отдушек и спирта. Умывание помогает снять раздражение и предупредить воспаления.

Миф 2: Увлажнение мешает восстановлению кожи

На самом деле: Увлажняющие кремы, сыворотки и термальная вода ускоряют восстановление защитного барьера. Сухость и стянутость — частые реакции после лазера, и если не бороться с ними, кожа дольше заживает.

Миф № 3: Мгновенный результат 

Реальность: Даже если вы весь день проводите в помещении, солнечные лучи проникают через окна и могут спровоцировать пигментацию. Солнцезащитный крем с SPF 30–50 обязателен минимум на 14 дней после процедуры — независимо от погоды.
 

Миф 4: Покраснение и шелушение — осложнение

Факт: Лёгкое покраснение, ощущение жара или шелушение — нормальная реакция кожи на лазер. Повод для беспокойства — только если симптомы сохраняются более 5 дней или сопровождаются выраженным зудом, отёками, сыпью.

Миф 5: Результат сразу

Истина: Для стойкого результата чаще всего требуется курс процедур (обычно 3–6) и регулярный уход между сеансами. Однократное воздействие редко даёт долговременный эффект.

Доверяйте фактам, а не слухам

Уход после лазера — ключ к красивой и здоровой коже. Следуйте профессиональным рекомендациям, не верьте интернет-страшилкам и помните: даже идеальная процедура не даст результата без вашего участия

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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