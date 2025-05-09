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Блондинкам на заметку: как сохранить сияющий цвет и избежать желтизны

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Светлые волосы, особенно окрашенные, выглядят эффектно, но требуют бережного ухода. В летний период и при активном солнце они склонны к выгоранию, тусклости и появлению нежелательной желтизны. Чтобы сохранить красивый блонд, нужно соблюдать определённые правила.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Женщина

Почему светлые волосы нуждаются в защите

Обесцвеченные волосы становятся более пористыми и уязвимыми. Ультрафиолет разрушает пигменты, в результате чего волосы теряют свой изначальный оттенок, а тона становятся теплее и желтее. Морская вода, ветер и даже жёсткая вода из-под крана усиливают эффект.

Как бороться с желтизной

Используйте фиолетовые и синие шампуни 1–2 раза в неделю. Они нейтрализуют тёплые оттенки и придают цвету холодную чистоту. Но не переусердствуйте: слишком частое применение может пересушить волосы.

УФ-защита — обязательна

Перед выходом на улицу особенно в солнечную погоду наносите спреи или кремы с SPF для волос. Такие средства создают защитный барьер и сохраняют пигмент внутри волосяного стержня. Также полезно носить головные уборы.

Увлажнение и восстановление

Маски и сыворотки с кератином, маслами и аминокислотами помогут компенсировать повреждения. Делайте интенсивный уход хотя бы раз в неделю, а после мытья используйте несмываемые кондиционеры и масла.

Красивый блонд — это не только результат хорошего окрашивания, но и правильного ухода. Регулярное увлажнение, защита от солнца и использование нейтрализующих средств помогут сохранить светлые волосы сияющими, мягкими и без нежелательной желтизны.

Уточнения

Блонди́ны блонди́нки  — люди со светлыми волосами. Это цвет волос, характеризующийся низким уровнем тёмного пигмента эумеланина.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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