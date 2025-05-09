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Тушь, которая творит чудеса: как поднять короткие ресницы и не тратить тысячи

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Короткие и прямые ресницы — это вызов для любой туши. Однако правильный выбор продукта способен не просто улучшить внешний вид, а полностью преобразить взгляд. Всё, что вам нужно — знать, на что обращать внимание при покупке и как правильно наносить тушь.

Вечерний макияж
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вечерний макияж

Щёточка имеет значение

Главный секрет успеха — форма щеточки. Идеальный вариант для коротких ресниц — силиконовая щеточка с короткими, густыми ворсинками. Она помогает прокрасить даже самые короткие волоски, не склеивая их. Изогнутая щётка дополнительно приподнимает ресницы, придавая изгиб.

Формула туши — выбираем с умом

Обратите внимание на туши с функцией подкручивания и фиксирующим эффектом. Они «запоминают» изгиб ресниц после щипцов и не дают им опасть. Также хороши формулы с кератином, шелком и пантенолом — они укрепляют структуру волосков и предотвращают их ломкость.

Водостойкость — за и против

Если ваши ресницы упрямо прямые, водостойкая тушь может стать вашим союзником. Она быстро схватывается и фиксирует форму после завивки. Однако её нужно тщательно смывать, чтобы не повредить ресницы.

Советы по нанесению

Перед тушью обязательно используйте щипцы для завивки — но только на сухие, чистые ресницы. Наносите тушь зигзагообразными движениями от корней, уделяя внимание каждому участку. Первый слой — на удлинение, второй — на объем.

Короткие и прямые ресницы — это не приговор. Правильная тушь, подходящая щеточка и несколько техник нанесения сделают ваш взгляд открытым, выразительным и чарующим. 

Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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