Ваш метаболизм может мстить вам за понедельники — вот как он это делает

2:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Метаболизм — это скорость, с которой тело превращает пищу в энергию. Если он замедляется, даже правильное питание не спасает: организм начинает запасать, а не расходовать.

Фото: Freepik by jcomp Похудение

Но как понять, быстрый у вас обмен веществ или нет? Один из способов — калориметрическое тестирование. С помощью специальной маски оценивается, сколько кислорода вы потребляете и сколько углекислого газа выделяете. На основе этих данных рассчитываются ваши энергетические затраты.

Что можно сделать, чтобы ускорить метаболизм

Вот практические советы, которые действительно работают:

1. Двигайтесь больше

Регулярные физические нагрузки помогают не только во время активности, но и после неё - метаболизм остаётся "разогнанным" ещё несколько часов. Особенно эффективны высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT), которые запускают жиросжигающие процессы до 48 часов после занятия.

2. Работайте с мышцами

Мышечная ткань требует больше энергии даже в состоянии покоя. Поэтому силовые упражнения (например, с отягощением) помогают сжигать калории круглосуточно.

3. Питайтесь с умом

Белки требуют больше энергии на переваривание, чем жиры и углеводы. Включайте в рацион:

курицу, рыбу, яйца, бобовые;

полезные жиры — орехи, авокадо, оливковое масло;

меньше сахара и рафинированных продуктов.

4. Добавьте термогенные продукты

Некоторые продукты способны "подстегнуть" метаболизм:

зелёный чай — катехины + кофеин;

кофе — стимулирует ЦНС;

острый перец — содержит капсаицин;

йерба мате — повышает энергозатраты.

5. Налаживайте сон

Если спать меньше 7-8 часов, гормоны голода и насыщения выходят из строя. Это ведёт к перееданию и замедленному обмену веществ.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.