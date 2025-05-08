Ваш метаболизм может мстить вам за понедельники — вот как он это делает

Метаболизм — это скорость, с которой тело превращает пищу в энергию. Если он замедляется, даже правильное питание не спасает: организм начинает запасать, а не расходовать.
Но как понять, быстрый у вас обмен веществ или нет? Один из способов — калориметрическое тестирование. С помощью специальной маски оценивается, сколько кислорода вы потребляете и сколько углекислого газа выделяете. На основе этих данных рассчитываются ваши энергетические затраты.
Вот практические советы, которые действительно работают:
Регулярные физические нагрузки помогают не только во время активности, но и после неё - метаболизм остаётся "разогнанным" ещё несколько часов. Особенно эффективны высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT), которые запускают жиросжигающие процессы до 48 часов после занятия.
Мышечная ткань требует больше энергии даже в состоянии покоя. Поэтому силовые упражнения (например, с отягощением) помогают сжигать калории круглосуточно.
Белки требуют больше энергии на переваривание, чем жиры и углеводы. Включайте в рацион:
Некоторые продукты способны "подстегнуть" метаболизм:
Если спать меньше 7-8 часов, гормоны голода и насыщения выходят из строя. Это ведёт к перееданию и замедленному обмену веществ.
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.
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Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.