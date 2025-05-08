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Ваш метаболизм может мстить вам за понедельники — вот как он это делает

2:03
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Метаболизм — это скорость, с которой тело превращает пищу в энергию. Если он замедляется, даже правильное питание не спасает: организм начинает запасать, а не расходовать.

Похудение
Фото: Freepik by jcomp
Похудение

Но как понять, быстрый у вас обмен веществ или нет? Один из способов — калориметрическое тестирование. С помощью специальной маски оценивается, сколько кислорода вы потребляете и сколько углекислого газа выделяете. На основе этих данных рассчитываются ваши энергетические затраты.

Что можно сделать, чтобы ускорить метаболизм

Вот практические советы, которые действительно работают:

1. Двигайтесь больше

Регулярные физические нагрузки помогают не только во время активности, но и после неё - метаболизм остаётся "разогнанным" ещё несколько часов. Особенно эффективны высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT), которые запускают жиросжигающие процессы до 48 часов после занятия.

2. Работайте с мышцами

Мышечная ткань требует больше энергии даже в состоянии покоя. Поэтому силовые упражнения (например, с отягощением) помогают сжигать калории круглосуточно.

3. Питайтесь с умом

Белки требуют больше энергии на переваривание, чем жиры и углеводы. Включайте в рацион:

  • курицу, рыбу, яйца, бобовые;
  • полезные жиры — орехи, авокадо, оливковое масло;
  • меньше сахара и рафинированных продуктов.

4. Добавьте термогенные продукты

Некоторые продукты способны "подстегнуть" метаболизм:

  • зелёный чай — катехины + кофеин;
  • кофе — стимулирует ЦНС;
  • острый перец — содержит капсаицин;
  • йерба мате — повышает энергозатраты.

5. Налаживайте сон

Если спать меньше 7-8 часов, гормоны голода и насыщения выходят из строя. Это ведёт к перееданию и замедленному обмену веществ.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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