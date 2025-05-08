На кончиках пальцев — ответ, который вы не ожидали найти

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Кто бы мог подумать, что обычные ногти могут стать индикатором… биологического возраста. Но именно такую связь обсуждают учёные, включая генетика Дэвида Синклера из Гарвардской медицинской школы.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женские руки

Согласно этой теории, скорость роста ногтей напрямую связана с тем, как работает организм — насколько активно обновляются клетки, как хорошо налажен метаболизм. А значит, чем быстрее растут ногти, тем "моложе" функционирует тело.

Это подтверждается и исследованиями. Например, данные, опубликованные в Journal of Investigative Dermatology, показывают: после 30 лет скорость роста ногтей снижается в среднем на 0,5% в год. Такой замедленный рост может быть одним из признаков того, что обменные процессы в организме начинают тормозить.

Быстрые ногти = активный организм

Если ваши ногти растут быстрее среднего, это может указывать на хорошее кровообращение, высокую клеточную активность и общее здоровье. Конечно, на это влияет не только возраст.

Что замедляет или ускоряет рост:

Кровообращение. Сильный приток крови снабжает ногтевую матрицу питательными веществами. С возрастом циркуляция может ухудшаться.

Гормональный фон. Колебания гормонов — например, в подростковом или климактерическом периоде — могут резко менять темпы роста.

Питание. Биотин, цинк, витамин Е и белок необходимы для здорового роста ногтей. Их нехватка сказывается не только на руках, но и на коже и волосах.

Важно понимать разницу между хронологическим и биологическим возрастом. Первый — это цифра в паспорте, второй — состояние тела. И ногти, как ни странно, могут стать его внешним маркером.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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