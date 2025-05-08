На кончиках пальцев — ответ, который вы не ожидали найти

Кто бы мог подумать, что обычные ногти могут стать индикатором… биологического возраста. Но именно такую связь обсуждают учёные, включая генетика Дэвида Синклера из Гарвардской медицинской школы.
Согласно этой теории, скорость роста ногтей напрямую связана с тем, как работает организм — насколько активно обновляются клетки, как хорошо налажен метаболизм. А значит, чем быстрее растут ногти, тем "моложе" функционирует тело.
Это подтверждается и исследованиями. Например, данные, опубликованные в Journal of Investigative Dermatology, показывают: после 30 лет скорость роста ногтей снижается в среднем на 0,5% в год. Такой замедленный рост может быть одним из признаков того, что обменные процессы в организме начинают тормозить.
Если ваши ногти растут быстрее среднего, это может указывать на хорошее кровообращение, высокую клеточную активность и общее здоровье. Конечно, на это влияет не только возраст.
Что замедляет или ускоряет рост:
Важно понимать разницу между хронологическим и биологическим возрастом. Первый — это цифра в паспорте, второй — состояние тела. И ногти, как ни странно, могут стать его внешним маркером.
Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.
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