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Полголовы — шедевр: укладка, в которую влюбляются с первого взгляда

1:31
Моя семья » Красота и стиль

В мире свадебной моды полуприческа с распущенными волосами всё чаще выходит на первый план. Она выглядит просто, но именно в этой простоте — вся магия. Это компромисс между легкой небрежностью и элегантной собранностью, который позволяет невесте выглядеть утончённо, не теряя индивидуальности.

Свадьба
Фото: commons.wikimedia.org by Tom Pumford, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свадьба

Почему её выбирают всё чаще

Полуприческа — это вариант, при котором часть волос остаётся свободно ниспадать, а другая аккуратно закрепляется сзади. Такая форма подчёркивает черты лица, не скрывая зону декольте, и особенно хорошо сочетается с платьями на бретелях, с открытыми плечами или в богемном стиле.

Визуально она даёт ощущение лёгкости и естественности, идеально вписываясь в романтичный образ. Прическа подходит для волос средней длины и особенно удобна для фиксации вуали — декоративная заколка или простая шпилька легко удержат её, не нарушая форму укладки.

Игра с аксессуарами

Такой стиль позволяет экспериментировать. Вот чем можно украсить полуприческу:

  • вуаль (классическая или в виде платка),
  • декоративные гребни или заколки,
  • свежие цветы,
  • ленты, нити с жемчугом, флористические элементы.

В зависимости от концепции свадьбы — от классики до бохо — прическу легко адаптировать под образ. Она органично вписывается в разное настроение и делает акцент на индивидуальности.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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