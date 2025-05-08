Морщины прячутся под подушкой — и выходят, когда ты не готова

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

К 30 годам кожа начинает постепенно терять упругость. Морщины становятся следствием не только возраста, но и мимики, солнца, генетики и образа жизни. Хотя это естественный процесс, грамотный уход способен заметно замедлить видимые изменения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Что можно сделать

Эффективный антивозрастной уход работает по нескольким направлениям: поддерживает естественные функции кожи, стимулирует выработку коллагена и помогает сохранять влагу. В современных формулах часто используются следующие компоненты:

Бакучиол (био-ретинол) — растительная альтернатива ретинолу. Менее агрессивен, не вызывает раздражения, подходит для использования даже в дневное время и летом.

Пептиды — аминокислотные цепочки, которые "настраивают" кожу на восстановление. Они усиливают синтез коллагена и эластина, что помогает коже дольше оставаться упругой и гладкой.

Составы с пребиотиками, гиалуроновой кислотой и ферментированными компонентами — укрепляют защитный барьер кожи, поддерживают микробиом и нормальный уровень pH.

Уход — это система

Обычно в антивозрастной линейке выделяют три ключевых продукта:

Крем для век — работает с тонкой кожей вокруг глаз. Снижает отёчность, осветляет тёмные круги и визуально подтягивает контур.

Дневной крем с SPF — защищает от ультрафиолета, увлажняет и предотвращает появление новых морщин.

Ночной крем — помогает коже восстанавливаться ночью, когда регенерация наиболее активна.

Уход стоит выстраивать постепенно: главное — регулярность и адекватность к типу кожи. Возраст — не враг, а повод заботиться о себе вдумчиво.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



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