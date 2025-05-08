Этот выбор определит состояние вашей кожи летом: скраб или кислотный пилинг

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Лето — сезон жары, солнца и... проблем с кожей. Расширенные поры, повышенное выделение себума и частички пыли требуют регулярного очищения. Но что выбрать: скраб или кислотный пилинг? Разберёмся, какой способ безопаснее и эффективнее в тёплое время года.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Как работают скрабы

Скрабы содержат мелкие абразивные частицы, которые физически удаляют ороговевшие клетки кожи. Они дают мгновенный эффект гладкости, но при неправильном применении могут травмировать эпидермис. Особенно это опасно летом, когда она становится более чувствительной из-за УФ-излучения.

Плюсы:

Быстрый визуальный эффект

Удобство в применении

Можно использовать 1 раз в неделю

Минусы:

Могут травмировать кожу

Не подходят для воспалённой или чувствительной кожи

Что такое кислотные пилинги

Кислоты (АНА, ВНА, PHA) работают мягче — они растворяют связи между мёртвыми клетками, помогая им отшелушиваться. Но под солнцем кожа становится уязвимой, и при использовании кислот без SPF можно получить пигментацию.

Плюсы:

Глубокое очищение

Улучшение тона кожи

Меньше риск микроповреждений

Минусы:

Повышают фоточувствительность

Требуют обязательной защиты SPF

Что выбрать летом

Если вы не готовы строго соблюдать солнцезащиту, лучше временно отказаться от кислот. Отдайте предпочтение мягким скрабам с округлыми частицами или энзимным пилингам. Если же вы уверены в своей SPF-дисциплине — можно аккуратно использовать кислоты с низкой концентрацией 1–2 раза в неделю.

Внимание к деталям в уходе — ключ к красивой и здоровой коже даже в жару.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).



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