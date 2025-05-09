Не крем, а движение: как вернуть упругость коже без салонных процедур

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сыворотки, маски, кремы — всё по расписанию, но лицо всё равно выглядит уставшим? Возможно, дело вовсе не в косметике, а в том, что вы забыли про главное — движение.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Лицо женщины

Лицо тоже хочет зарядку. Мышцы без тренировок теряют тонус, и со временем это видно: контур "плывёт", появляются заломы, брыли, кожа становится вялой. Хорошая новость: чтобы вернуть упругость, не нужен ни косметолог, ни дорогие гаджеты.

Простой массаж, который можно делать прямо во время ухода:

после нанесения крема поставьте пальцы на центр лба и разглаживайте кожу к вискам;

от крыльев носа проведите линии к ушам;

от подбородка двигайтесь к мочкам ушей.

Повторите каждое движение 5-7 раз. Всего минута — и вы уже запустили лимфоток, улучшили микроциркуляцию и "разбудили" мышцы. Главное — не растягивайте кожу: все движения должны быть мягкими, с лёгким нажимом.

Ещё 3 совета, которые работают:

Не трите лицо полотенцем — лишнее трение приводит к заломам и растяжению кожи. Спите на спине или хотя бы не лицом в подушку — во сне формируются мимические складки. Меньше соломинок и щурения — привычки тоже "рисуют" морщины.

Бонус: сделайте утренний компресс. Смочите полотенце в настое ромашки, уберите в морозилку на 10 минут, а потом приложите к лицу на пару минут. Поры сузятся, отёки спадут, а кожа станет свежее.

Через месяц такой практики овал лица станет заметно чётче, а кожа — плотнее и ярче. И всё это — без инъекций, без боли и без лишних затрат.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.





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