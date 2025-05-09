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Органическая косметика подвела: что в ней на самом деле не так

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Мечтая о сияющей коже, многие переходят на органические масла и кремы с пометкой "100% natural". Но вместо эффекта spa — сыпь, зуд и шелушение. Почему?

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Причина проста: натуральное — не значит безопасное. Эфирные масла, часто добавляемые ради запаха, — настоящие аллергены. Масло чайного дерева в чистом виде способно оставить ожог, а цитрусовые повышают фоточувствительность. Летний поход без SPF — и вы уже с пигментными пятнами.

Консерванты: скрытая угроза

Гордость производителей — надпись paraben-free. Но это не значит, что крем без консервантов вообще. Их просто заменили на "естественные" аналоги, вроде сорбиновой кислоты. А вот концентрации иногда превышают допустимые — чтобы продукт дольше не портился. Результат — раздражение и нарушенный микробиом кожи.

Как не попасться на крючок "натуральности"

  • Изучайте состав. Если на первых позициях вода и эфирные масла — крем долго не проживёт.

  • Выбирайте формулы с ферментами или ионами серебра - они мягко сохраняют продукт.

  • Чувствительная кожа? Избегайте спирта, отдушек, экстрактов цветов.

  • Масла подбирайте с умом: кокосовое — для сухой кожи, аргановое — универсально, но только на влажную кожу.

  • Скрабы из соды - не экологично, а агрессивно: pH кожи сбивается, барьер нарушается.

И самое главное — тестируйте любые средства заранее, на сгибе локтя. Так можно избежать неприятных сюрпризов.

Натуральность — не панацея. Красота — это всегда баланс: природы и науки, эфирных масел и здравого смысла.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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