Больше не блестит, не стягивает, не бесит: крем, который не раздражает

Когда кожа жаждет комфорта, тяжёлые текстуры могут только ухудшить ситуацию. Именно поэтому водные кремы становятся главными героями летнего ухода. Их выбирают те, кто хочет увлажнения без жирного блеска, мгновенного впитывания и ощущения свежести сразу после нанесения.
Название говорит само за себя: это легкий увлажняющий продукт, в основе которого — вода, а не масла. По консистенции он скорее напоминает гель, но работает как полноценный крем. Его задача — мгновенное увлажнение и эффект охлаждения. Кожа словно "выпивает" его и становится мягче буквально на глазах.
Эти кремы идеально подходят:
Формула сочетает увлажняющие и смягчающие компоненты: они не просто насыщают влагой, но и улучшают текстуру кожи, балансируют выработку себума и делают поры визуально чище. Лицо приобретает лёгкий глянец без жирности — ровно тот эффект, который называют "здоровое сияние".
Можно использовать как утром, так и вечером. Однако стоит помнить: для ночного ухода лучше выбирать более насыщенные средства, чтобы избежать потери влаги во время сна.
Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.
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