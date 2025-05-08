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Одна деталь на блейзере, которая моментально поднимает его в ценовой лиге

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Когда речь заходит о роскоши в одежде, на ум часто приходят громкие логотипы. Но правда в том, что именно мелочи выдают настоящий класс. Чем меньше кричащих деталей — тем выше шанс, что вы смотрите на вещь, созданную с вниманием к нюансам.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

И один из таких нюансов — пуговицы. Да-да, самые обычные на первый взгляд. Когда они пришиты почти встык, без привычного промежутка, блейзер тут же получает визуальный апгрейд. Становится сложнее застегнуть? Конечно. Но выглядит это так, будто вы носите вещь на порядок дороже.

Блейзер с эффектом "дорогого молчания"

Именно такой приём всё чаще встречается у современных брендов, которые понимают силу визуального языка: Khaite, Liberowe, Kallmeyer. Эти марки не играют в громкие лейблы — они просто знают, как выглядит безупречность.

Пример? Дженнифер Лоуренс. На недавней прогулке в Нью-Йорке актриса вышла в кожаном блейзере с компактно расположенными пуговицами от Kallmeyer. Чёрная или тёплая карамельная версия — обе смотрятся одинаково эффектно.

Как одеваться просто, но с акцентом

Образ звезды был собран максимально буднично, но с изюминкой: футболка с принтом, кружевная юбка, плоские босоножки, яркая красная сумка и… бейсболка с логотипом "Сумерки: Рассвет". Микс утилитарного и винтажного — формула, которую Дженнифер давно освоила до автоматизма.

Иногда именно такие детали — будто бы незначительные — превращают обычную вещь в объект желания.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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