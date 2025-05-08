Лицо без стянутости и шелушений — эффект, который не требует макияжа

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Может показаться, что сухой и нормальной коже нужно меньше ухода, чем проблемной. Но именно она быстрее теряет влагу, тускнеет и реагирует на стресс. Чтобы сохранить мягкость, упругость и естественный блеск, достаточно соблюдать простую, но продуманную рутину.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Этап 1: очищение — основа сияния

Даже самая сухая кожа нуждается в ежедневном очищении. Пыль, макияж, себум — всё это нарушает баланс, делает лицо тусклым и мешает впитыванию полезных компонентов.

Выбирайте мягкие средства, не нарушающие естественный барьер. Увлажняющее очищающее средство CeraVe с керамидами и гиалуроновой кислотой справляется с задачей без пересушивания. После него кожа остаётся чистой, но не стянутой, и готова к следующему шагу.

Если вы используете косметику каждый день, попробуйте двойное очищение: сначала — эмульсия для удаления жирорастворимых загрязнений, затем — увлажняющее средство.

Этап 2: эмульсия — невидимый герой

Чувствуете сухость даже после мягкого умывания? Эмульсия помогает вернуть коже ощущение комфорта, усиливает действие последующих средств и моментально снимает стянутость.

Её можно наносить как часть ежедневного ухода или использовать точечно — в те дни, когда кожа особенно обезвожена. Это особенно важно зимой или при постоянной работе кондиционера.

Этап 3: увлажнение — обязательный финал

Без крема кожа теряет всё, что вы для неё делали до этого. Увлажнение должно быть глубоким, но лёгким — без жирной плёнки.

Например, увлажняющий лосьон CeraVe AM SPF 50 сочетает защиту и уход: он удерживает влагу на 24 часа, питает кожу и при этом блокирует вредное УФ-излучение. Отлично работает под макияжем и в повседневной рутине.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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