Лицо без стянутости и шелушений — эффект, который не требует макияжа

Может показаться, что сухой и нормальной коже нужно меньше ухода, чем проблемной. Но именно она быстрее теряет влагу, тускнеет и реагирует на стресс. Чтобы сохранить мягкость, упругость и естественный блеск, достаточно соблюдать простую, но продуманную рутину.
Даже самая сухая кожа нуждается в ежедневном очищении. Пыль, макияж, себум — всё это нарушает баланс, делает лицо тусклым и мешает впитыванию полезных компонентов.
Выбирайте мягкие средства, не нарушающие естественный барьер. Увлажняющее очищающее средство CeraVe с керамидами и гиалуроновой кислотой справляется с задачей без пересушивания. После него кожа остаётся чистой, но не стянутой, и готова к следующему шагу.
Если вы используете косметику каждый день, попробуйте двойное очищение: сначала — эмульсия для удаления жирорастворимых загрязнений, затем — увлажняющее средство.
Чувствуете сухость даже после мягкого умывания? Эмульсия помогает вернуть коже ощущение комфорта, усиливает действие последующих средств и моментально снимает стянутость.
Её можно наносить как часть ежедневного ухода или использовать точечно — в те дни, когда кожа особенно обезвожена. Это особенно важно зимой или при постоянной работе кондиционера.
Без крема кожа теряет всё, что вы для неё делали до этого. Увлажнение должно быть глубоким, но лёгким — без жирной плёнки.
Например, увлажняющий лосьон CeraVe AM SPF 50 сочетает защиту и уход: он удерживает влагу на 24 часа, питает кожу и при этом блокирует вредное УФ-излучение. Отлично работает под макияжем и в повседневной рутине.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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