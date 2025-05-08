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Маникюр, который выглядит как десерт и действует как украшение

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Когда температура начинает расти, хочется лёгкости не только в одежде, но и в деталях образа. И этим летом ногти тоже играют по новым правилам: вместо привычного френча — сливочный, мягкий и съедобно-красивый маникюр "мороженое".

маникюр
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik
маникюр

Этот тренд родился на стыке нюдовой эстетики и классического французского дизайна. Он стал любимчиком нейл-мастеров и знаменитостей: кремовый градиент, полупрозрачный блеск и лёгкий эффект тающего сиропа делают его идеальным для жары.

Что такое "ногти-мороженое"

На первый взгляд они напоминают аккуратный френч, но приглядитесь — и вы увидите тонкий омбре-переход от белого к нежно-розовому. Визуально — это нечто между клубничным йогуртом и ванильным пломбиром, но в форме маникюра.

Главная фишка — глянцевый топ, который наносится плотным, "сиропным" слоем. Именно он придаёт ногтям мокрое сияние, будто вы только что вышли из прохладного кафе с рожком в руке.

Как сделать такой маникюр дома

Повторить сливочный эффект можно и без салонных премудростей. Вот пошаговая схема:

  • Придайте ногтям миндалевидную форму и отполируйте бафом.
  • Увлажните кутикулу восстанавливающей сывороткой.
  • Нанесите укрепляющую базу — это защитит ногти от ломкости.
  • Кистью или тонкой ручкой нарисуйте белую линию по краю — как при френче.
  • После высыхания добавьте 2 слоя бледно-розового лака для создания нежного перехода.
  • Завершите маникюр глянцевым топом с плотной текстурой.

Для выразительности можно добавить по краям немного тёмно-розового — получится как клубничный сорбет с оттенком ягод.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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