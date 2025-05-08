Маникюр, который выглядит как десерт и действует как украшение

Когда температура начинает расти, хочется лёгкости не только в одежде, но и в деталях образа. И этим летом ногти тоже играют по новым правилам: вместо привычного френча — сливочный, мягкий и съедобно-красивый маникюр "мороженое".
Этот тренд родился на стыке нюдовой эстетики и классического французского дизайна. Он стал любимчиком нейл-мастеров и знаменитостей: кремовый градиент, полупрозрачный блеск и лёгкий эффект тающего сиропа делают его идеальным для жары.
На первый взгляд они напоминают аккуратный френч, но приглядитесь — и вы увидите тонкий омбре-переход от белого к нежно-розовому. Визуально — это нечто между клубничным йогуртом и ванильным пломбиром, но в форме маникюра.
Главная фишка — глянцевый топ, который наносится плотным, "сиропным" слоем. Именно он придаёт ногтям мокрое сияние, будто вы только что вышли из прохладного кафе с рожком в руке.
Повторить сливочный эффект можно и без салонных премудростей. Вот пошаговая схема:
Для выразительности можно добавить по краям немного тёмно-розового — получится как клубничный сорбет с оттенком ягод.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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