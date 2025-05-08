Эти духи работают, как гипноз — и женщины это подтверждают

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Говорят, мы выбираем духи для себя. Но давайте честно: если аромат цепляет кого-то с первого вдоха — разве это не приятно?

Фото: flickr.com by soomness, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Духи

Запах способен сказать о человеке гораздо больше, чем его стиль одежды или причёска. И в отличие от слов, аромат срабатывает мгновенно — даже до того, как вы открыли рот. Он становится частью первого впечатления. А первое, как известно, невозможно произвести дважды.

Запах сильнее внешности

Судя по исследованиям, женщины чаще всего обращают внимание именно на аромат. И не просто обращают, а ставят его выше внешности. Да, серьёзно. Запах может вызывать доверие, возбуждение, симпатию — и всё это до зрительного контакта. Поэтому выбор "того самого" парфюма становится не просто приятной задачей, а почти стратегической.

Чем должен пахнуть мужчина

Сильный, но не громкий. Пряный, но с ноткой тайны. Парфюм, который создаёт ощущение уверенности, спокойствия и не оставляет ощущения, что ты "перестарался".

Женщины чаще выбирают мужские ароматы, в которых есть:

древесные и кожаные акценты — они ассоциируются с надёжностью и зрелостью;

лёгкие нотки табака, ванили или мускуса — создают ощущение тепла и близости;

лёгкие нотки табака, ванили или мускуса — создают ощущение тепла и близости; цитрусовые или специи — для яркости, но без агрессии.

Это не про то, чтобы быть "самым заметным". Это про то, чтобы быть запоминающимся.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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