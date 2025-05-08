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Форма, цвет и один трюк: ногти, которые притворяются длиннее

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Хочется визуально удлинить ногти, не прибегая к гелям, акрилу и прочим хитростям? Тогда самое время познакомиться с итальянским маникюром — эстетикой, где сдержанность побеждает вычурность.

Маникюр розовый
Фото: Designed be Freepik by kroshka-nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маникюр розовый

Этот тренд создан для тех, кто ценит минимализм, но хочет элегантный, "дорогой" результат. Итальянская техника делает ногти визуально длиннее и тоньше — даже если они короткие или широкие от природы.

В чём секрет

Суть в точности нанесения. Лак кладут максимально близко к кутикуле, а потом аккуратно очищают края тонкой кистью с ацетоном. По бокам остаётся небольшая "воздушная" зона — за счёт неё ногти кажутся тоньше, а пальцы — изящнее.

Важно хорошо подготовить ногтевую пластину: отодвинуть или убрать кутикулу, чтобы визуально удлинить площадь для нанесения цвета. Тогда эффект будет особенно заметен.

Почему он вытесняет френч

Французский маникюр, каким бы классическим он ни был, сегодня всё чаще воспринимается как устаревшая классика. Итальянский же стиль — это современный монохром, идеальный для тех, кто предпочитает чистоту линий без украшательств.

Выбор цвета остаётся за вами. Главное — не играть с дизайном. Один оттенок на всех ногтях — и никаких декоров. Это может быть:

  • Темные тона — бордо, винный, вишнёвый. Особенно эффектно смотрятся в холодный сезон.
  • Светлые и перламутровые — для сияния и утончённости. Особенно в стиле glazed nails, как у Хейли Бибер.

Подходит техника и для длинных ногтей, но на коротких она творит чудеса. Особенно на миндалевидной или мягкой квадратной форме.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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