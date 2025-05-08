Форма, цвет и один трюк: ногти, которые притворяются длиннее

Хочется визуально удлинить ногти, не прибегая к гелям, акрилу и прочим хитростям? Тогда самое время познакомиться с итальянским маникюром — эстетикой, где сдержанность побеждает вычурность.
Этот тренд создан для тех, кто ценит минимализм, но хочет элегантный, "дорогой" результат. Итальянская техника делает ногти визуально длиннее и тоньше — даже если они короткие или широкие от природы.
Суть в точности нанесения. Лак кладут максимально близко к кутикуле, а потом аккуратно очищают края тонкой кистью с ацетоном. По бокам остаётся небольшая "воздушная" зона — за счёт неё ногти кажутся тоньше, а пальцы — изящнее.
Важно хорошо подготовить ногтевую пластину: отодвинуть или убрать кутикулу, чтобы визуально удлинить площадь для нанесения цвета. Тогда эффект будет особенно заметен.
Французский маникюр, каким бы классическим он ни был, сегодня всё чаще воспринимается как устаревшая классика. Итальянский же стиль — это современный монохром, идеальный для тех, кто предпочитает чистоту линий без украшательств.
Выбор цвета остаётся за вами. Главное — не играть с дизайном. Один оттенок на всех ногтях — и никаких декоров. Это может быть:
Подходит техника и для длинных ногтей, но на коротких она творит чудеса. Особенно на миндалевидной или мягкой квадратной форме.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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