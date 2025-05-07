Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилист Ольга Родина рассказала, что модницы носили в далёком 1925 году, и какие детали из тех времён можно добавить в современный гардероб.

Фото: Designed be Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в юбке

В 1920-е годы появилась так называемая советская мода. Тогда ушли роскошные наряды с пышными юбками и дорогим декором. Стали носить одежду рабочего класса — простые ситцевые платья, сатиновые рубашки, и костюмы, сшитые из солдатского сукна.

Обязательным атрибутом была красная косынка, которая являлась символом освобождения женщин.

"Льняная блуза с вышивкой — тенденция этого сезона, натуральные ткани и декор по мотивам народных промыслов снова в моде. Юбка клёш и платок на голову органично вписываются в тренд на ретро-силуэты и женственность 20-х годов", — цитирует стилиста KP. RU.

Она добавила, что винтажный чемодан можно взять как стильный аксессуар для интерьера или фотосессий.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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