Не дайте шее состарить вас: уход, который реально предотвращает морщины и обвисание

Многие женщины тщательно ухаживают за кожей лица, но забывают о зоне шеи и декольте. А между тем именно эти участки первыми выдают возраст. Тонкая кожа, склонная к сухости и фотостарению, требует не меньшего внимания, чем лицо. Рассказываем, как сохранить гладкость, упругость и молодость в этой деликатной зоне.
Кожа в этих зонах почти не имеет сальных желёз, а значит, быстрее теряет влагу и упругость. К тому же она подвержена постоянному движению (наклоны головы, поза за компьютером) и часто страдает от солнечного излучения, особенно летом, если не используется защита.
Умывайте шею и декольте вместе с лицом. Используйте мягкие очищающие средства и не забывайте про сыворотки и кремы с увлажняющими компонентами — гиалуроновой кислотой, ниацинамидом, пептидами.
SPF — лучший антивозрастной продукт. Используйте солнцезащитный крем ежедневно, даже в пасмурную погоду.
Нежный массаж улучшает кровообращение и тонус кожи. Проводите лёгкие поглаживания вверх — от ключиц к подбородку.
Раз в неделю делайте мягкий пилинг и питательные маски. Это помогает обновлять кожу и поддерживать её гладкость.
Красота не заканчивается на подбородке. Забота о шее и зоне декольте — это часть полноценного ухода, которая напрямую влияет на восприятие молодости и ухоженности. Несложные, но регулярные шаги помогут отсрочить появление морщин и сохранить элегантный вид кожи надолго.
Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
Ше́я — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.
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