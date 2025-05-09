Не дайте шее состарить вас: уход, который реально предотвращает морщины и обвисание

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины тщательно ухаживают за кожей лица, но забывают о зоне шеи и декольте. А между тем именно эти участки первыми выдают возраст. Тонкая кожа, склонная к сухости и фотостарению, требует не меньшего внимания, чем лицо. Рассказываем, как сохранить гладкость, упругость и молодость в этой деликатной зоне.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Двойной подбородок

Почему кожа в зоне шеи и декольте стареет быстрее

Кожа в этих зонах почти не имеет сальных желёз, а значит, быстрее теряет влагу и упругость. К тому же она подвержена постоянному движению (наклоны головы, поза за компьютером) и часто страдает от солнечного излучения, особенно летом, если не используется защита.

Ежедневный уход — основа молодости

Очищение и увлажнение

Умывайте шею и декольте вместе с лицом. Используйте мягкие очищающие средства и не забывайте про сыворотки и кремы с увлажняющими компонентами — гиалуроновой кислотой, ниацинамидом, пептидами.

Солнцезащита — обязательно

SPF — лучший антивозрастной продукт. Используйте солнцезащитный крем ежедневно, даже в пасмурную погоду.

Массаж и самомассаж

Нежный массаж улучшает кровообращение и тонус кожи. Проводите лёгкие поглаживания вверх — от ключиц к подбородку.

Маски и пилинги

Раз в неделю делайте мягкий пилинг и питательные маски. Это помогает обновлять кожу и поддерживать её гладкость.

Чего стоит избегать

Спать на высокой подушке — это провоцирует заломы

Использовать тяжёлые духи на область шеи — спирт сушит кожу

Игнорировать осанку — сутулость усиливает морщины

Красота не заканчивается на подбородке. Забота о шее и зоне декольте — это часть полноценного ухода, которая напрямую влияет на восприятие молодости и ухоженности. Несложные, но регулярные шаги помогут отсрочить появление морщин и сохранить элегантный вид кожи надолго.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



Ше́я — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.



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