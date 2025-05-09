Хотите выразительные скулы и сияющую кожу? Секрет в правильной очередности продуктов

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современный макияж не обходится без контуринга, но даже опытные девушки путаются: где бронзер, а где скульптор? Что делать сначала — затемнять или подсвечивать? Разберёмся, что делают эти три продукта и в каком порядке их наносить, чтобы получить эффектное, но естественное лицо.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макияж

В чём разница между бронзером, хайлайтером и скульптором

Скульптор — продукт холодного оттенка, им создают тени, «врезая» скулы, сужая нос, корректируя лоб. Он имитирует естественные тени и придаёт глубину чертам лица.

— продукт холодного оттенка, им создают тени, «врезая» скулы, сужая нос, корректируя лоб. Он имитирует естественные тени и придаёт глубину чертам лица. Бронзер — тёплый оттенок, создающий эффект загара. Наносится туда, где солнце естественно «целует» кожу: лоб, щёки, нос, подбородок.

— тёплый оттенок, создающий эффект загара. Наносится туда, где солнце естественно «целует» кожу: лоб, щёки, нос, подбородок. Хайлайтер — светлый сияющий продукт, который подчёркивает выступающие участки: скулы, спинку носа, галочку над губой, внутренние уголки глаз.

Правильный порядок нанесения

Скульптор

Наносится первым, чтобы задать структуру лицу. Его используют в области под скулами, по бокам носа, по линии роста волос и под подбородком.

Бронзер

Второй шаг — бронзер, который добавит теплоты и сделает лицо «живым». Наносится поверх скульптора или чуть выше, круговыми движениями для мягкости.

Хайлайтер

Завершающий штрих — хайлайтер. Он придаёт коже сияние и свежесть. Наносится лёгкими касаниями на выступающие зоны.

Важно: растушёвка — ключ к натуральному виду! Без неё лицо может выглядеть «пятнистым» или перегруженным.

Понимание роли каждого продукта и правильная последовательность нанесения позволяют добиться эффектного, но не перегруженного макияжа. Экспериментируйте, но не забывайте о балансе и мягкой растушёвке — тогда макияж будет выглядеть профессионально.

Уточнения

Хайла́йтер — средство декоративной косметики, для создания «скульптурности» лица — высветления и выделения отдельных участков, добавления зрительного объёма, получения сияющего, свежего вида, создания эффекта светящейся кожи.



Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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