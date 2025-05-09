Хотите выразительные скулы и сияющую кожу? Секрет в правильной очередности продуктов

Современный макияж не обходится без контуринга, но даже опытные девушки путаются: где бронзер, а где скульптор? Что делать сначала — затемнять или подсвечивать? Разберёмся, что делают эти три продукта и в каком порядке их наносить, чтобы получить эффектное, но естественное лицо.
Наносится первым, чтобы задать структуру лицу. Его используют в области под скулами, по бокам носа, по линии роста волос и под подбородком.
Второй шаг — бронзер, который добавит теплоты и сделает лицо «живым». Наносится поверх скульптора или чуть выше, круговыми движениями для мягкости.
Завершающий штрих — хайлайтер. Он придаёт коже сияние и свежесть. Наносится лёгкими касаниями на выступающие зоны.
Важно: растушёвка — ключ к натуральному виду! Без неё лицо может выглядеть «пятнистым» или перегруженным.
Понимание роли каждого продукта и правильная последовательность нанесения позволяют добиться эффектного, но не перегруженного макияжа. Экспериментируйте, но не забывайте о балансе и мягкой растушёвке — тогда макияж будет выглядеть профессионально.
Хайла́йтер — средство декоративной косметики, для создания «скульптурности» лица — высветления и выделения отдельных участков, добавления зрительного объёма, получения сияющего, свежего вида, создания эффекта светящейся кожи.
Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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