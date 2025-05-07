Плазмотерапия: чудо-омоложение или зря потраченные деньги? Разбираемся по-настоящему

Плазмотерапия (PRP-терапия) — популярная инъекционная процедура, обещающая омоложение кожи, улучшение её тонуса и избавление от ряда эстетических проблем. Однако ожидания и реальность не всегда совпадают. В каких случаях она действительно работает, а когда может оказаться бесполезной?
Суть процедуры в том, что у пациента берут кровь, отделяют плазму, богатую тромбоцитами, и вводят обратно в кожу. Эти тромбоциты запускают процессы восстановления, стимулируют выработку коллагена и улучшают микроциркуляцию. Это естественный, «внутренний» способ омоложения без искусственных веществ.
Плазмотерапия показывает хорошие результаты при:
Кожа становится более упругой, свежей, цвет лица выравнивается, уменьшаются следы воспалений.
Плазмотерапия будет практически бесполезна, если:
Плазмотерапия — не волшебство, но действенный способ естественного омоложения, если использовать её по показаниям. Она не заменит радикальные методы, но отлично работает при первых признаках возрастных изменений. Всегда консультируйтесь со специалистом, чтобы избежать разочарования.
Плазмотерапия и PRP-терапия — методы регенеративной медицины, основанные на использовании аутологичной (собственной) плазмы крови пациента.
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