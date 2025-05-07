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Плазмотерапия: чудо-омоложение или зря потраченные деньги? Разбираемся по-настоящему

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Плазмотерапия (PRP-терапия) — популярная инъекционная процедура, обещающая омоложение кожи, улучшение её тонуса и избавление от ряда эстетических проблем. Однако ожидания и реальность не всегда совпадают. В каких случаях она действительно работает, а когда может оказаться бесполезной?

Уколы красоты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уколы красоты

Как работает плазмотерапия

Суть процедуры в том, что у пациента берут кровь, отделяют плазму, богатую тромбоцитами, и вводят обратно в кожу. Эти тромбоциты запускают процессы восстановления, стимулируют выработку коллагена и улучшают микроциркуляцию. Это естественный, «внутренний» способ омоложения без искусственных веществ.

Когда ожидать положительный эффект

Плазмотерапия показывает хорошие результаты при:

  • Первых признаках старения: дряблости, снижении тонуса, тусклом цвете лица;
  • Постакне и расширенных порах;
  • Выпадении волос (в составе комплексной терапии);
  • Восстановлении после агрессивных процедур — лазеров и пилингов.

Кожа становится более упругой, свежей, цвет лица выравнивается, уменьшаются следы воспалений.

Когда она не работает

Плазмотерапия будет практически бесполезна, если:

  • Есть выраженный птоз (обвисание кожи) — тут нужна хирургия или фейслифтинг;
  • Глубокие морщины — инъекции не дадут эффекта без филлеров или ботулотоксина;
  • Присутствуют воспаления или инфекции — в этом случае PRP может даже навредить;
  • Пациент ожидает «чуда» за одну процедуру — курс требуется минимум из 3–5 сеансов.

Плазмотерапия — не волшебство, но действенный способ естественного омоложения, если использовать её по показаниям. Она не заменит радикальные методы, но отлично работает при первых признаках возрастных изменений. Всегда консультируйтесь со специалистом, чтобы избежать разочарования.

Уточнения

Плазмотерапия и PRP-терапия — методы регенеративной медицины, основанные на использовании аутологичной (собственной) плазмы крови пациента.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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