Лето, солнце и забитые поры? Вот как спасти кожу в жарком климате

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Жаркое лето — испытание не только для организма, но и для кожи. Повышенная температура, потоотделение, активное салоотделение и пыль создают идеальные условия для закупорки пор и появления воспалений. Чтобы кожа оставалась чистой, свежей и не перегруженной, важно грамотно выстраивать уход — без тяжёлых текстур и агрессивных средств.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушки на прогулке

Очищение — основа всего

В жарком климате особенно важно тщательно очищать кожу. Используйте мягкие пенки или гели без агрессивных ПАВов дважды в день. Умывание должно удалять не только пыль и пот, но и остатки SPF, который летом мы наносим особенно часто. Раз в 2–3 дня добавьте лёгкий энзимный пилинг или кислотный тонер, чтобы не допустить забивания пор.

Увлажнение без перегрузки

Ошибка №1 — отказ от увлажняющего крема в жару. Кожа всё равно нуждается в влаге, даже если она жирная. Но текстуры должны быть лёгкими: гель-кремы, флюиды, сыворотки с гиалуроновой кислотой. Избегайте насыщенных масел и плотных баз под макияж — они мешают коже дышать.

Защита от солнца

SPF — обязательный пункт летнего ухода. Выбирайте солнцезащитные кремы с матирующим эффектом и легкой текстурой. Комбинированная или жирная кожа особенно хорошо реагирует на гелевые и водные формулы, которые не закупоривают поры.

Макияж на минимум

В жару декоративная косметика должна быть лёгкой или отсутствовать вовсе. Тональные основы лучше заменить ВВ-кремами или тинтами с SPF, а пудру — прозрачными матирующими салфетками. Это поможет избежать эффекта «маски» и закупорки пор.

В жарком климате главная цель — сохранить кожу чистой и сбалансированной. Лето — не повод жертвовать здоровьем кожи, если подойти к вопросу с умом.

Уточнения

Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.



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