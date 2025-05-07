Второй подбородок исчезнет: бьюти-обманка без пластики

Каждая из нас хоть раз разглядывала в зеркале нижнюю часть лица с лёгким недовольством. Двойной подбородок — беда не только полных, но и стройных девушек. Причины могут быть самыми разными: анатомия, отёки, нарушение осанки. Но есть один простой способ визуально скрыть эту зону — правильно подобранная стрижка.
Ниже — три трендовые причёски, которые помогут "стереть" границы и визуально вытянуть черты лица.
Классика, которая не теряет актуальности. Его прямые линии и длина до ключиц мягко маскируют нижнюю челюсть и подчёркивают шею. Лёгкие волны добавят объёма, сделают лицо пропорциональнее и помогут скрыть щеки. Особенно хорош боб с удлинением к лицу — он работает как "маскировочная рамка".
Да, короткие стрижки тоже могут работать на пользу! Главное — объём в верхней части головы. Такой акцент переключает внимание наверх: к глазам, скуловой зоне, бровям. А это значит — фокус уходит от подбородка. Пикси легко укладывается и имеет десятки вариантов — от гладкого до ультратекстурного. Скучно не будет!
Шегги — находка для тех, кто не хочет расставаться с длиной. Секрет — в многослойности и текстуре. Пышные пряди ниже скул мягко "обнимают" лицо и скрывают всё лишнее. Волнистая шегги особенно хороша: она придаёт живость и естественную небрежность образу, отвлекая внимание от проблемной зоны.
Полезный совет: чем больше фактурности и объёма — тем больше визуального камуфляжа. Особенно это актуально, если у тебя длинная шея или склонность к отёчности.
Подборо́док — самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы. Форма подбородка определяется строением костей нижней челюсти, рядом мышц: подбородочной, квадратной мышцей нижней губы и треугольной, а также жировыми отложениями.
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