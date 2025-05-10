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Старение кожи: 5 мифов, которые мешают вам выглядеть моложе

Моя семья » Красота и стиль

Мы стремимся развенчать мифы, связанные с процессом старения кожи, и раскрыть истинную природу этого явления.

Пенка для умывания
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Пенка для умывания

Мир антивозрастных средств и процедур часто напоминает запутанный лабиринт: множество чудодейственных ингредиентов, сомнительных советов и продуктов, обещающих вечную молодость, могут ввести в заблуждение. Однако какие из распространенных убеждений о старении кожи имеют научное обоснование?

Миф 1: Морщины — главный признак старения

На самом деле старение кожи начинается задолго до появления первых морщин. Первые признаки старения могут быть менее заметны: кожа становится тусклой, теряет эластичность, её текстура меняется, а тон становится неравномерным. Начинать антивозрастной уход лучше до появления морщин, так как это подобно тому, как пить воду, когда уже испытываешь жажду. Профилактика — ключ к сохранению молодости кожи.

Миф 2: Старение определяется только генетикой

Хотя генетика играет определённую роль в процессе старения кожи (внутреннее старение), внешние факторы (внешнее старение) оказывают на неё гораздо большее влияние. Окружающая среда, образ жизни, курение, стресс и даже солнце — всё это влияет на состояние кожи. Поэтому утверждение, что старение полностью зависит от генов, не совсем верно.

Миф 3: Солнцезащитный крем нужен только на пляже

Солнечные лучи UVA проникают в кожу даже через окно или во время вождения автомобиля. Они могут вызвать преждевременное старение кожи, не оставляя видимых следов, таких как солнечные ожоги. Поэтому использование солнцезащитного крема ежедневно, независимо от времени года и места нахождения, — это один из самых важных шагов для поддержания молодости и здоровья кожи.

Миф 4: Вечерний уход важнее утреннего

Кожа работает в двух режимах: днём ей нужна защита, а ночью — восстановление. И тот, и другой этапы важны для здоровья кожи. Не стоит пренебрегать использованием антиоксидантов и солнцезащитных средств днём, а также восстанавливающих средств ночью. Комплексный уход за кожей необходим в течение всего дня.

Миф 5: Если щиплет, значит работает

Этот миф может быть опасным. Покалывание, жжение или зуд не всегда означают эффективность средства. Они могут свидетельствовать об агрессивном воздействии на кожу, которое может повредить её естественный барьер. Здоровая и увлажнённая кожа — лучший способ противостоять старению, уверены авторы греческого издания jenny.gr.

Уточнения

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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