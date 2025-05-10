Трендовый макияж, который защищает и ухаживает: SPF — ваш новый секрет сияющей кожи этим летом

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Этим летом макияж без макияжа продолжает набирать популярность, но с новым акцентом на защиту кожи. В тренде натуральные маскирующие средства с SPF, которые не только скрывают недостатки, но и оберегают кожу от солнца, высоких температур и других вредных факторов. Новое поколение таких продуктов идеально подходит для тех, кто ценит естественность и заботится о здоровье кожи.

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Макияж без макияжа с SPF — это искусство выглядеть свежим и отдохнувшим, не перегружая кожу плотными текстурами. Современные средства не оставляют следов и обеспечивают невесомое покрытие, которое держится весь день. Они также содержат увлажняющие компоненты, поддерживая кожу в идеальном состоянии.

Примеры популярных средств макияжа с SPF-защитой:

Dior Nude Air Flash Liquid Foundation SPF 30 - легкая жидкая основа с эффектом сияния, которая создает невесомое покрытие и защищает кожу от ультрафиолетовых лучей. NARS Soft Matte Complete Concealer SPF 20 - многофункциональный консилер с матовым финишем, который идеально маскирует недостатки и защищает кожу. BareMinerals Complexion Rescue Tinted Moisturizer SPF 30 - увлажняющий тональный крем с легкой текстурой, который выравнивает тон кожи и защищает от солнца. Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Foundation SPF 15 - воздушная основа, которая создает эффект фотошопа и защищает кожу от вредного воздействия УФ-лучей. Tatcha The Deep Water Cream SPF 30 - увлажняющий крем с легким тональным эффектом, который питает кожу и защищает от солнца.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





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