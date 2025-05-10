Трендовый макияж, который защищает и ухаживает: SPF — ваш новый секрет сияющей кожи этим летом

Этим летом макияж без макияжа продолжает набирать популярность, но с новым акцентом на защиту кожи. В тренде натуральные маскирующие средства с SPF, которые не только скрывают недостатки, но и оберегают кожу от солнца, высоких температур и других вредных факторов. Новое поколение таких продуктов идеально подходит для тех, кто ценит естественность и заботится о здоровье кожи.
Макияж без макияжа с SPF — это искусство выглядеть свежим и отдохнувшим, не перегружая кожу плотными текстурами. Современные средства не оставляют следов и обеспечивают невесомое покрытие, которое держится весь день. Они также содержат увлажняющие компоненты, поддерживая кожу в идеальном состоянии.
Примеры популярных средств макияжа с SPF-защитой:
Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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