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Простой, как утренний кофе — оттенок, который делает лицо дороже

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Чем больше вокруг ярких трендов, тем сильнее тянет к простоте. Это касается и волос: после волны пастельных, пепельных и насыщенных тонов, на подиумы и улицы возвращается оттенок, который будто бы и не требует усилий.

Голубая рубашка
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голубая рубашка

Речь идёт о "грязной блондинке" — том самом непритязательном, но притягательном оттенке, прославившем Кейт Мосс ещё в 90-х. Сейчас он снова на пике популярности — и неспроста.

Культ естественности

Сложные окрашивания уступают место тому, что выглядит просто и естественно. Оттенок dirty blonde — это что-то между светло-русым и тёпло-каштановым. Он словно играет на грани: немного холодного, немного золотого, но без явной выразительности. Именно эта "неидеальность" делает его таким универсальным и стильным.

Кейт Мосс сделала этот цвет своим фирменным ещё задолго до того, как он стал снова модным. Сегодня этот оттенок — альтернатива всем, кто устал от салонной яркости, но всё ещё хочет выглядеть ухоженно и современно.

Назад к корням

Dirty blonde не требует частой коррекции, гармонирует с любым тоном кожи и подходит как натуральным блондинкам, так и тем, кто давно не видел свой естественный цвет. Это тот редкий случай, когда заурядность становится модной заявкой.

Индустрия красоты вновь открывает для себя прелесть простых решений. Подобно тому, как базовый гардероб вытесняет вычурные наряды, "грязная блондинка" становится символом непринуждённой, но уверенной красоты.

Уточнения

Блонди́ны блонди́нки (фр. blondins, blondines от blond «белокурый, белобрысый, светло-русый») — люди со светлыми волосами.

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