Один поход в магазин — минус неделя диеты: ошибка, которую совершают все

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сбросить лишние килограммы сложно, особенно когда постоянно приходится бороться с голодом и ограничениями. Однако диетолог Жан-Мишель Коэн уверен: эффективное похудение возможно и без изнуряющих диет. Достаточно соблюдать несколько простых правил, которые помогают удерживать вес под контролем и не страдать от чувства вины после каждой трапезы.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Почему важно избавляться от лишнего веса

Избыточная масса тела — это не просто вопрос эстетики. Лишний вес серьёзно повышает нагрузку на сердце и артерии, усиливает воспалительные процессы в организме и может привести к диабету 2 типа. Даже небольшая потеря массы — всего 5% от общего веса — способна значительно снизить риски и улучшить общее самочувствие. Регулируется уровень "плохого" холестерина, уменьшается давление, стабилизируется чувствительность к инсулину.

Что действительно помогает худеть

Эксперт выделяет пять ключевых шагов, которые делают процесс похудения проще и устойчивее:

Очистка пространства от соблазнов

Избавление от вредных продуктов в доме помогает минимизировать искушения. Когда под рукой нет "запрещённого", шансов на срыв гораздо меньше. Покупки — только на сытый желудок

Поход в магазин после еды снижает вероятность импульсивных покупок. Голод часто толкает на выбор калорийной и вредной пищи. Качественная кухонная техника

Посуда с антипригарным покрытием и фритюрница с горячим воздухом значительно упрощают приготовление блюд без лишнего масла. Это позволяет сократить количество жиров в рационе, сохранив вкус и текстуру пищи. Полезные перекусы наготове

Под рукой всегда должны быть варианты здоровых перекусов: кусочки фруктов, варёные яйца, запечённый батат. Это позволяет контролировать аппетит между приёмами пищи. Физическая активность — пусть даже минимальная

Небольшие нагрузки, вроде прогулок или короткой зарядки, помогают ускорить обмен веществ и поддерживать результат.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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