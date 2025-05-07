Один поход в магазин — минус неделя диеты: ошибка, которую совершают все

Сбросить лишние килограммы сложно, особенно когда постоянно приходится бороться с голодом и ограничениями. Однако диетолог Жан-Мишель Коэн уверен: эффективное похудение возможно и без изнуряющих диет. Достаточно соблюдать несколько простых правил, которые помогают удерживать вес под контролем и не страдать от чувства вины после каждой трапезы.
Избыточная масса тела — это не просто вопрос эстетики. Лишний вес серьёзно повышает нагрузку на сердце и артерии, усиливает воспалительные процессы в организме и может привести к диабету 2 типа. Даже небольшая потеря массы — всего 5% от общего веса — способна значительно снизить риски и улучшить общее самочувствие. Регулируется уровень "плохого" холестерина, уменьшается давление, стабилизируется чувствительность к инсулину.
Эксперт выделяет пять ключевых шагов, которые делают процесс похудения проще и устойчивее:
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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