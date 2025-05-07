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Один поход в магазин — минус неделя диеты: ошибка, которую совершают все

2:07
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Сбросить лишние килограммы сложно, особенно когда постоянно приходится бороться с голодом и ограничениями. Однако диетолог Жан-Мишель Коэн уверен: эффективное похудение возможно и без изнуряющих диет. Достаточно соблюдать несколько простых правил, которые помогают удерживать вес под контролем и не страдать от чувства вины после каждой трапезы.

Тонкая талия
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Тонкая талия

Почему важно избавляться от лишнего веса

Избыточная масса тела — это не просто вопрос эстетики. Лишний вес серьёзно повышает нагрузку на сердце и артерии, усиливает воспалительные процессы в организме и может привести к диабету 2 типа. Даже небольшая потеря массы — всего 5% от общего веса — способна значительно снизить риски и улучшить общее самочувствие. Регулируется уровень "плохого" холестерина, уменьшается давление, стабилизируется чувствительность к инсулину.

Что действительно помогает худеть

Эксперт выделяет пять ключевых шагов, которые делают процесс похудения проще и устойчивее:

  1. Очистка пространства от соблазнов
    Избавление от вредных продуктов в доме помогает минимизировать искушения. Когда под рукой нет "запрещённого", шансов на срыв гораздо меньше.
  2. Покупки — только на сытый желудок
    Поход в магазин после еды снижает вероятность импульсивных покупок. Голод часто толкает на выбор калорийной и вредной пищи.
  3. Качественная кухонная техника
    Посуда с антипригарным покрытием и фритюрница с горячим воздухом значительно упрощают приготовление блюд без лишнего масла. Это позволяет сократить количество жиров в рационе, сохранив вкус и текстуру пищи.
  4. Полезные перекусы наготове
    Под рукой всегда должны быть варианты здоровых перекусов: кусочки фруктов, варёные яйца, запечённый батат. Это позволяет контролировать аппетит между приёмами пищи.
  5. Физическая активность — пусть даже минимальная
    Небольшие нагрузки, вроде прогулок или короткой зарядки, помогают ускорить обмен веществ и поддерживать результат.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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