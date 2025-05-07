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Эти стрижки работают, как машина времени — минус 10 лет без пластики

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Грамотно подобранная стрижка может не только освежить внешность, но и повысить самооценку. Особенно это актуально для женщин 60+, которым хочется лёгкости, современности и при этом — индивидуальности.

Женщина на стрижке
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женщина на стрижке

Мы собрали три идеальных варианта стрижек. Эти образы помогут смягчить черты лица, подчеркнуть достоинства и сохранить естественную красоту волос.

Измельчённая шанель — элегантность без усилий

Это вариация классики: те же линии, но с лёгкими заострёнными концами, которые создают эффект живого движения. Такая длина идеально смотрится с шарфами и высокими воротниками. Особенно хороша она тем, что придаёт визуальную лёгкость лицу, акцентируя скулы и глаза.

Эту стрижку можно носить как с гладкой укладкой, так и с лёгкой волной — она будет выглядеть безупречно в любом исполнении.

Измельчённый боб — лёгкость и свобода

Отличный выбор для тех, кто хочет лёгкости в образе и уходе. За счёт рваных слоёв причёска создаёт объём, хорошо маскирует мимические морщинки и выглядит молодо без лишней строгости. Такая стрижка подойдёт для любого типа лица и густоты волос.

Для тонких волос она добавит объёма, а густые — сделает более лёгкими визуально.

Волнистый боб — мягкость и гармония

Если вы носите короткие волосы и не хотите отказываться от седины, этот вариант для вас. Волнистый боб смягчает линии, добавляет игривости, а мягкие волны — будь то естественные или уложенные — придают образу лёгкий шарм.

Он особенно хорош в прохладный сезон: волосы становятся более послушными, а укладка — проще.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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