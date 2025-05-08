Стрижка, которая визуально удлиняет лицо: выбираем правильно

Весна — лучшее время для перемен. И если хочется освежить внешность, начни с простого — формы бровей и новой стрижки. Главное — выбрать то, что подчеркнёт твою природную красоту.
Форма бровей способна кардинально изменить восприятие лица. Запомни простое правило: стремимся к идеальному овалу.
Овальное лицо
Поздравляем: тебе идёт почти всё! Главное — аккуратность, умеренная густота и минимум графики. Тренд — натуральность.
Круглое лицо
Гладкие дуги под запретом. Выбирай чёткий излом — он визуально удлиняет и делает черты выразительнее.
Треугольное лицо
Лёгкий изгиб с приподнятым концом — идеальный выбор. Он уравновешивает лоб и подбородок.
Прямоугольное лицо
Нужна прямая форма с мягким подъёмом. Расстояние между бровями — чуть шире, чтобы визуально "расширить" центр лица.
Ромбовидное лицо
Редкая форма, но у неё тоже есть свой секрет — выразительный изгиб и корректировка ширины лба за счёт формы дуги.
Бонус: Широкие брови уравновешивают крупный нос, а при миниатюрных чертах выбирай более лёгкие линии, чтобы не перегрузить лицо.
Выбирая укладку, ориентируйся не только на тренды, но и на форму лица.
Овальное лицо
Универсальный тип — можно всё! Чёлки, хвосты, гладкие укладки, небрежные волны.
Круглое лицо
Секрет — частично прикрытые скулы. Подойдут лёгкие волны, косы с выбивающимися прядями. Избегай гладких пучков.
Прямоугольное лицо
Рекомендация — открывай либо лоб, либо уши. Локоны, растрёпанные хвосты и естественные текстуры — то, что нужно.
Квадратное лицо
Смягчаем углы: делай акцент на скулы и избегай укладок, подчёркивающих подбородок. Локоны от лица — твои лучшие друзья.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.