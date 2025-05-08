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Стрижка, которая визуально удлиняет лицо: выбираем правильно

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Весна — лучшее время для перемен. И если хочется освежить внешность, начни с простого — формы бровей и новой стрижки. Главное — выбрать то, что подчеркнёт твою природную красоту.

Девушка смотрит в зеркало
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка смотрит в зеркало

Брови по форме лица

Форма бровей способна кардинально изменить восприятие лица. Запомни простое правило: стремимся к идеальному овалу.

Овальное лицо
Поздравляем: тебе идёт почти всё! Главное — аккуратность, умеренная густота и минимум графики. Тренд — натуральность.

Круглое лицо
Гладкие дуги под запретом. Выбирай чёткий излом — он визуально удлиняет и делает черты выразительнее.

Треугольное лицо
Лёгкий изгиб с приподнятым концом — идеальный выбор. Он уравновешивает лоб и подбородок.

Прямоугольное лицо
Нужна прямая форма с мягким подъёмом. Расстояние между бровями — чуть шире, чтобы визуально "расширить" центр лица.

Ромбовидное лицо
Редкая форма, но у неё тоже есть свой секрет — выразительный изгиб и корректировка ширины лба за счёт формы дуги.

Бонус: Широкие брови уравновешивают крупный нос, а при миниатюрных чертах выбирай более лёгкие линии, чтобы не перегрузить лицо.

Причёска по типу лица

Выбирая укладку, ориентируйся не только на тренды, но и на форму лица.

Овальное лицо
Универсальный тип — можно всё! Чёлки, хвосты, гладкие укладки, небрежные волны.

Круглое лицо
Секрет — частично прикрытые скулы. Подойдут лёгкие волны, косы с выбивающимися прядями. Избегай гладких пучков.

Прямоугольное лицо
Рекомендация — открывай либо лоб, либо уши. Локоны, растрёпанные хвосты и естественные текстуры — то, что нужно.

Квадратное лицо
Смягчаем углы: делай акцент на скулы и избегай укладок, подчёркивающих подбородок. Локоны от лица — твои лучшие друзья.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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