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Сгорел не там, где жарко: ловушка, о которой не предупреждают

1:41
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Солнечные лучи не щадят никого — ни светлокожих, ни тех, у кого кожа от природы темнее. Даже если вы не обгораете за пять минут, это не значит, что защита вам не нужна. Идеальным вариантом для большинства остаётся крем с SPF 50.

Загар
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Загар

"Разница между SPF 30 и 50 — всего 2-3%. При SPF 30 кожа обгорит через 30 минут, при SPF 50 — через 50. Кажется, мелочь? Но именно эти дополнительные минуты часто спасают от ожогов", — подчёркивает дерматолог.

Даже при SPF 100 прирост защиты минимален — всего 1% к эффективности. Поэтому гонка за сотнями не имеет смысла, а вот SPF 50 — золотая середина. Он перекрывает 98% ультрафиолета, и этого вполне достаточно.

Что с фототипами

Да, у людей с тёмной кожей действительно больше меланина, который служит природным барьером. Но и им дерматологи советуют не пренебрегать защитой и выбирать SPF 50. Это универсальный вариант, чтобы не гадать — светлая у вас кожа или "не очень".

"Лучше выбрать стандартный 50-й фактор, чем пытаться вычислить, какой фототип у тебя сегодня — после зимы или уже после пары прогулок на солнце", — добавляет специалист.

Как правильно пользоваться кремом

Наносите солнцезащитное средство минимум за 15 минут до выхода на улицу.
На пляже обновляйте защиту каждые два часа.
В городе — каждые 3-4 часа, особенно если на вас макияж или лёгкий уход.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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