Сгорел не там, где жарко: ловушка, о которой не предупреждают

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Солнечные лучи не щадят никого — ни светлокожих, ни тех, у кого кожа от природы темнее. Даже если вы не обгораете за пять минут, это не значит, что защита вам не нужна. Идеальным вариантом для большинства остаётся крем с SPF 50.

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Загар

"Разница между SPF 30 и 50 — всего 2-3%. При SPF 30 кожа обгорит через 30 минут, при SPF 50 — через 50. Кажется, мелочь? Но именно эти дополнительные минуты часто спасают от ожогов", — подчёркивает дерматолог.

Даже при SPF 100 прирост защиты минимален — всего 1% к эффективности. Поэтому гонка за сотнями не имеет смысла, а вот SPF 50 — золотая середина. Он перекрывает 98% ультрафиолета, и этого вполне достаточно.

Что с фототипами

Да, у людей с тёмной кожей действительно больше меланина, который служит природным барьером. Но и им дерматологи советуют не пренебрегать защитой и выбирать SPF 50. Это универсальный вариант, чтобы не гадать — светлая у вас кожа или "не очень".

"Лучше выбрать стандартный 50-й фактор, чем пытаться вычислить, какой фототип у тебя сегодня — после зимы или уже после пары прогулок на солнце", — добавляет специалист.

Как правильно пользоваться кремом

Наносите солнцезащитное средство минимум за 15 минут до выхода на улицу.

На пляже обновляйте защиту каждые два часа.

В городе — каждые 3-4 часа, особенно если на вас макияж или лёгкий уход.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.