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Скрыть залысины — легко: 3 бьюти-приёма, которые работают

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Залысины, проборы, шрамы — всё это может выбивать из колеи. Но точно не повод отказываться от стильных стрижек и высокой укладки! Вот несколько лайфхаков от парикмахера, которые действительно работают.

Мытьё волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё волос

Скрываем залысины

Самый простой способ — правильно оформленная чёлка. Попроси мастера отделить несколько сантиметров волос у линии роста — этого хватит, чтобы перекрыть залысины у лба. Основную массу волос можно подстричь короче, создавая объём и нужную текстуру.

Важно: верхние пряди как бы "придавят" чёлку — она не будет топорщиться и надёжно всё прикроет.

Если хочешь дерзкий образ, выбирай чёлку набок или пряди с небрежной укладкой. Зафиксируй всё глиной или матовой пастой, чтобы пряди держались весь день.

Как замаскировать шрамы

У тебя есть сразу несколько вариантов — выбери то, что ближе.

  • Трансплантация волос. Да, звучит серьёзно, но помогает. Волосы приживаются не всегда, особенно в зоне шрама, но эффект может быть впечатляющим. Некоторые клиентки мастера после пересадки легко носили укладки, не переживая о шрамах.

  • Цветной спрей для корней. Идеален, если носишь хвосты и косы. Просто распыли спрей на зону шрама — он затемнит кожу и сделает её менее заметной. Главное: подбирай спрей в тон волос. Минус — смывается после первого мытья.

  • Грамотная короткая стрижка. Выбирай длину чуть длиннее шрама — так волосы будут перекрываться друг другом. Особенно эффективна градуировка: она создаёт мягкий переход и "укладывает" волосы как броню.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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