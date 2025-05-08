Запретная точка: куда нельзя наносить парфюм, если хочешь шлейф

Ты наносишь любимый парфюм, но никто не замечает? Ни коллега, ни подруга, ни даже твой человек рядом не делают комплиментов? Возможно, причина вовсе не в самом аромате. А в том, куда ты его наносишь.
Оказывается, одна точка на теле может свести на нет весь эффект аромата. Это яремная ямка — углубление у основания шеи. Горячая область, в которой запах поднимается вверх и остаётся только для тебя. Ты его ощущаешь отлично, а вот окружающие — увы, нет.
Именно поэтому ты можешь быть уверена: "Пахну прекрасно", а весь мир думает: "Ну, просто чисто одета".
Чтобы духи действительно работали — оставляли за тобой шлейф, запоминались и вызывали восторженные взгляды, — выбирай другие точки:
На волосы — особенно у корней и сзади. Аромат будет мягко раскрываться при каждом движении головы.
На одежду — натуральные ткани держат запах лучше синтетики.
На запястья, сгиб локтя, ключицы — но не три их друг о друга, чтобы не разрушать структуру аромата.
Яремная ямка — это ловушка: духи срабатывают только для тебя. Хочешь, чтобы аромат услышали все? Наноси его с умом. Парфюм — это не только про запах, но и про впечатление, которое ты создаёшь.
Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.