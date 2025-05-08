Возвращение легенды: помада из 70-х снова в моде — и ты её узнаешь

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Есть вещи, которые не выходят из моды. Один из таких бьюти-раритетов — оттенок Black Honey от Clinique. Эта помада впервые появилась ещё в 1971 году и моментально перекочевала в косметички мам и бабушек. А теперь снова на пике популярности — и выглядит ничуть не хуже, чем полвека назад.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Коричневая помада

Почему Black Honey - не просто помада

С виду — тёмная, почти винная, кажется слишком "смелой". Но всё меняется при нанесении: оттенок полупрозрачный и адаптируется к естественному цвету губ. Поэтому на каждом он раскрывается по-своему. Не зря эту формулу называют "почти помадой". Она как бы продолжение вашего лица — натурально, стильно и с намёком на загадку.

В 90-х Clinique перезапустила помаду в удобной форме тюбика. А в последние годы она снова стала культовой — и теперь выпускается в нескольких вариантах: бальзам, масло, румяна, тушь и даже подводка.

Какую версию выбрать

Классическая Almost Lipstick — та самая легендарная формула, которая увлажняет, не липнет и создаёт эффект "я просто слегка прикусила губу".

Pink Honey — вариант для тех, кто не любит сливовые тона. Больше нежности, чуть больше розового, тот же деликатный финиш.

Масло для губ — для тех, кто хочет немного роскоши. Мягкий блеск, питание и оттенок, который можно носить даже поверх карандаша или румян из той же линейки.

Вечная классика

Эту помаду не назовёшь броской — но в этом и её магия. Она делает губы естественными, но выразительными, как будто вы просто отлично выспались и выпили свежий сок. Black Honey - это как бабушкин совет, который с годами становится только мудрее.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века.



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