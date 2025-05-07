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Причёска рушится? Виноват крошечный предмет, который ты ставишь вверх ногами

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Оказывается, даже такая мелочь, как заколка для волос, имеет свою правильную сторону. И, возможно, вы всё это время использовали её не так, как нужно.

Женщина с прической
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с прической

Самая распространённая ошибка — прикладывать заколку к голове гладкой стороной. Именно так её крепит большинство людей. Но на самом деле всё должно быть наоборот: рифлёная, волнистая сторона должна находиться снизу, ближе к коже головы.

Парикмахер Эшли Рубелл объясняет:

"Неровная сторона заколки с волнами сделана не просто так. Эти изгибы предназначены для захвата волос. Если уложить её волнами вниз, она зафиксируется лучше, не соскользнёт и продержится дольше.”

Как это работает

Когда волнистая часть касается кожи головы, она создаёт сцепление и буквально "запирает” пряди на месте. А гладкая сторона остаётся сверху — для аккуратного и эстетичного вида. Такой подход особенно помогает, если вы делаете причёску из тонких или гладких волос.

Казалось бы, мелочь…

Но именно из таких мелочей и складывается комфорт — будь то причёска, которая держится целый день, или уверенность, что локон не выбьется в самый неподходящий момент.

Так что в следующий раз, когда возьмёте в руки заколку, просто переверните её. И пусть она, наконец, выполняет свою работу правильно.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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