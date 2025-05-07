Костюмы, которые шепчут о свободе: на этом балу мода идёт в бой

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2:07
Моя семья » Красота и стиль

Когда гости в мае пройдут по красной дорожке Met Gala, за их сияющими образами будет стоять больше, чем просто мода. В этом году гала-вечер посвящён не трендам, а наследию, которое долго оставалось в тени.

Met gala
Фото: commons.wikimedia.org by NoondayNews, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Met gala

Тема Met Gala 2025 — "Специально для вас", а дресс-код — "Сшитый специально для вас". В центре внимания — черный дендизм: эстетика, выросшая на стыке дерзости, элегантности и внутренней свободы. Это не просто стиль — это манифест.

Выставка Института костюма называется "Тончайший пошив одежды в черном стиле". Она исследует, как чернокожие дизайнеры, модельеры и деятели культуры использовали одежду как инструмент сопротивления и утверждения.

"Черный дендизм — это форма перформанса, самобытности и индивидуальности", — говорит Рут Э. Картер, лауреатка "Оскара" за костюмы к "Чёрной пантере".
"Это культурная декларация — мужская или женская, или вне гендера. Она бесполая".

Картер подчёркивает: умение хорошо одеваться для чернокожих американцев всегда было способом вернуть себе власть над своей историей и телом. Это видно в каждом образе — от zoot-костюмов 40-х до современных луков на красной дорожке.

"Это одежда протеста. Это одежда свободы", — говорит она.
"Это мода как сопротивление. Это выражение провокации".

История с двойным дном

В колониальные времена порабощённым африканцам часто навязывали роскошные наряды, чтобы они отражали статус своих владельцев. Сегодня потомки тех, кто был лишён свободы, используют ту же эстетику как символ силы, стиля и самоуважения.

Куратор выставки, профессор Моника Л. Миллер, подчеркивает: чёрная мода — это способ вернуть себе право быть увиденным и услышанным.

"Это праздник в такой же степени, как и бунт", — говорит Картер.
"Это момент полного круга".

Уточнения

Met Gala Институт костюма, а также Met Ball — ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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