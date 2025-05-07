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Ножницы против гравитации: стрижка, которая подтягивает лицо без уколов

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Иногда достаточно пары движений ножниц, чтобы почувствовать себя увереннее, моложе и легче. Правильная стрижка способна сделать больше, чем просто обновить образ — она влияет на то, как мы себя воспринимаем каждый день.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by arthurhidden
Девушка

Подобранная под тип лица, структуру волос и внутреннее ощущение себя, она может творить настоящие чудеса: подчёркивает глаза, скулы или губы, придаёт гармонию и лёгкость всему образу. И это не пустые слова — хорошая стрижка реально работает как мини-лифтинг.

Что учитывать при выборе

Форма лица — один из главных ориентиров. Вот несколько рекомендаций:

  • Круглое лицо: выбирай длину до подбородка или чуть ниже. Длинные бобы и градуировка у корней визуально вытягивают форму, а скулы и подбородок красиво обрамляются.
  • Квадратное лицо: мягкие, асимметричные линии и деконструкция помогут сгладить углы и добавить женственности
  • Широкий лоб: помогут прямые или "занавесочные" чёлки, но будь осторожна — они притягивают взгляд к центру лица.
  • Выразительный нос: избегай чёлки, если не хочешь усиливать внимание на центре лица.

Актуальные лифтинг-стрижки весны и лета 2025

  • Butterfly cut — многослойная стрижка, начинающаяся от скул и ниспадающая вниз. Она визуально вытягивает лицо, подчёркивает скулы и делает длинные волосы живыми.
  • Поднятый боб — длина до подбородка или ключиц, с лёгкими слоями у лица. Такой боб "вытаскивает" шею, открывает черты и сразу даёт эффект свежести.

Короче говоря, не стоит недооценивать силу стрижки. Правильно подобранная, она работает как психологическая броня, и всё, что вам нужно — это найти свою форму.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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