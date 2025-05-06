Новая техника, которую боятся неопытные мастера — и обожают волосы

Забудьте всё, что знали о походе к парикмахеру. Мокрые волосы, расчёски и мистическая фраза "после сушки будет по-другому" уходят в прошлое. На смену приходит техника, которая переворачивает привычное представление о стрижке — сухая стрижка.
Её суть проста: волосы стригут в том виде, в каком они есть — без увлажнения, без "эффекта неожиданности" после сушки. Это не новая мода, но именно сейчас она набирает популярность по всему миру: от Лондона до Мадрида.
"Это как портной по индивидуальному заказу — только для волос", — говорят поклонники техники.
Эта техника требует от мастера филигранной точности. Здесь нельзя "поправить потом". Каждый миллиметр — уже результат. Поэтому доверять такую работу стоит только проверенным профессионалам. Впрочем, тот эффект, который вы увидите в зеркале — стоит каждой потраченной минуты.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.