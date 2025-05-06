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Новая техника, которую боятся неопытные мастера — и обожают волосы

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Забудьте всё, что знали о походе к парикмахеру. Мокрые волосы, расчёски и мистическая фраза "после сушки будет по-другому" уходят в прошлое. На смену приходит техника, которая переворачивает привычное представление о стрижке — сухая стрижка.

Женщина парикмахер
Фото: Designed be Freepik by stockking is licensed under Public domian
Женщина парикмахер

Её суть проста: волосы стригут в том виде, в каком они есть — без увлажнения, без "эффекта неожиданности" после сушки. Это не новая мода, но именно сейчас она набирает популярность по всему миру: от Лондона до Мадрида.

Что даёт сухая стрижка

  • Видишь результат сразу в зеркале — без сюрпризов после фена.
  • Учитывается реальный объём, текстура и направление роста волос.
  • Можно подгонять форму до миллиметров, подстраивая под лицо и стиль.
  • Локоны ложатся естественно — без утяжеления и пересушенных концов.
  • Психологический бонус: никакого стресса от "а вдруг слишком коротко".

"Это как портной по индивидуальному заказу — только для волос", — говорят поклонники техники.

Кому подойдёт

  • Вьющимся и волнистым волосам — они показывают свой истинный характер только в сухом виде.
  • Тонким и лишённым объёма — можно создать нужную форму, не теряя длину.
  • Тем, кто хочет кардинальную смену образа, но боится рисковать.

Есть нюанс

Эта техника требует от мастера филигранной точности. Здесь нельзя "поправить потом". Каждый миллиметр — уже результат. Поэтому доверять такую работу стоит только проверенным профессионалам. Впрочем, тот эффект, который вы увидите в зеркале — стоит каждой потраченной минуты.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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