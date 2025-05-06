Новая техника, которую боятся неопытные мастера — и обожают волосы

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Забудьте всё, что знали о походе к парикмахеру. Мокрые волосы, расчёски и мистическая фраза "после сушки будет по-другому" уходят в прошлое. На смену приходит техника, которая переворачивает привычное представление о стрижке — сухая стрижка.

Фото: Designed be Freepik by stockking is licensed under Public domian Женщина парикмахер

Её суть проста: волосы стригут в том виде, в каком они есть — без увлажнения, без "эффекта неожиданности" после сушки. Это не новая мода, но именно сейчас она набирает популярность по всему миру: от Лондона до Мадрида.

Что даёт сухая стрижка

Видишь результат сразу в зеркале — без сюрпризов после фена.

Учитывается реальный объём, текстура и направление роста волос.

Можно подгонять форму до миллиметров, подстраивая под лицо и стиль.

Локоны ложатся естественно — без утяжеления и пересушенных концов.

Психологический бонус: никакого стресса от "а вдруг слишком коротко".

"Это как портной по индивидуальному заказу — только для волос", — говорят поклонники техники.

Кому подойдёт

Вьющимся и волнистым волосам — они показывают свой истинный характер только в сухом виде.

Тонким и лишённым объёма — можно создать нужную форму, не теряя длину.

Тем, кто хочет кардинальную смену образа, но боится рисковать.

Есть нюанс

Эта техника требует от мастера филигранной точности. Здесь нельзя "поправить потом". Каждый миллиметр — уже результат. Поэтому доверять такую работу стоит только проверенным профессионалам. Впрочем, тот эффект, который вы увидите в зеркале — стоит каждой потраченной минуты.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.