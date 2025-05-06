Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ни одной потери: машина, которая меняет ход войны и пугает США
Дельфины и лебеди радуют глаз: как обстоят дела с морем в Анапе?
Упражнения на равновесие: как улучшить здоровье и предотвратить ухудшение баланса
Собака крутится перед сном: не милая привычка, а сигнал дикой природы
Гусеницы бегут с грядки: капуста оживает после одной обработки
Не думали, что удлинители могут быть опасными? Подключите эти устройства — и ждите беды
Как сделать кухню функциональной и стильной: советы по организации
Новая техника, которую боятся неопытные мастера — и обожают волосы
Секрет веганской диеты гонщика Формулы-1 : он набрал 6 кг мышечной массы без мяса

Они укоротят не только ноги, но и терпение: капри снова в тренде

Моя семья » Красота и стиль

Есть вещи, которые не прощает даже мода. Но она всё равно даёт им второй (третий, четвёртый?) шанс. Брюки-капри — как раз из таких. Когда-то их носили Джей Ло и Рианна. Сегодня они снова на подиумах — у Tory Burch, Sandy Liang и Mirror Palais. А это значит: пришло время вспомнить старые добрые 2000-е.

Брюки
Фото: https://www.freepik.com by pikisuperstar
Брюки

Но прежде чем отправляться на шопинг, нужно честно признать: капри — не самый простой тренд. Их либо любят, либо называют модной катастрофой. И неспроста.

Что не так с капри

Классическая модель капри — это заниженная посадка, узкая штанина и длина до середины икры. Звучит невинно? Но на практике:

  • они визуально режут ногу, делая её короче;
  • удлиняют торс, особенно если посадка низкая;
  • превращают силуэт в "перевернутую пирамиду";
  • подчёркивают нюансы фигуры, которые ты не планировала демонстрировать.

"Они укорачивают ноги и подчеркивают только определённый тип фигуры. Но если подобрать правильно — это может быть вау".

Вот в чём парадокс: при неправильной стилизации они выглядят так, будто на вас штаны, которые случайно сели после стирки. Но если угадать с формой, тканью, посадкой и обувью — эффект может быть по-настоящему стильным.

Как "подружиться" с капри

  • Выбирай высокую посадку — она визуально вытянет силуэт.
  • Носи с обувью на каблуке или сандалиями с минималистичным ремешком.
  • Лучше избегать обтягивающих моделей — дай капри чуть свободы.
  • Идеальный верх — укороченный жакет, топ с акцентом на плечи или объёмная рубашка.

Уточнения

Брю́ки (мн. ч., через нидерл. broek, от лат. brācaв), также штаны́ (мн. ч., заимствовано из тюркских языков), или портки́ (мн. ч., др.-рус. пъртъкъ, от ед. ч. пъртъ, однокоренное — портной) — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Недвижимость
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере Аудио 
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Новый рекорд в боксе: японец вошёл в историю
Новости спорта
Новый рекорд в боксе: японец вошёл в историю Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма Олег Володин
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Ни одной потери: машина, которая меняет ход войны и пугает США
Дельфины и лебеди радуют глаз: как обстоят дела с морем в Анапе?
Упражнения на равновесие: как улучшить здоровье и предотвратить ухудшение баланса
Собака крутится перед сном: не милая привычка, а сигнал дикой природы
Гусеницы бегут с грядки: капуста оживает после одной обработки
Не думали, что удлинители могут быть опасными? Подключите эти устройства — и ждите беды
Как сделать кухню функциональной и стильной: советы по организации
Новая техника, которую боятся неопытные мастера — и обожают волосы
Секрет веганской диеты гонщика Формулы-1 : он набрал 6 кг мышечной массы без мяса
Цветовая магия гортензий: как поменять оттенок и не навредить растению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.