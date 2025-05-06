Они укоротят не только ноги, но и терпение: капри снова в тренде

Есть вещи, которые не прощает даже мода. Но она всё равно даёт им второй (третий, четвёртый?) шанс. Брюки-капри — как раз из таких. Когда-то их носили Джей Ло и Рианна. Сегодня они снова на подиумах — у Tory Burch, Sandy Liang и Mirror Palais. А это значит: пришло время вспомнить старые добрые 2000-е.
Но прежде чем отправляться на шопинг, нужно честно признать: капри — не самый простой тренд. Их либо любят, либо называют модной катастрофой. И неспроста.
Классическая модель капри — это заниженная посадка, узкая штанина и длина до середины икры. Звучит невинно? Но на практике:
"Они укорачивают ноги и подчеркивают только определённый тип фигуры. Но если подобрать правильно — это может быть вау".
Вот в чём парадокс: при неправильной стилизации они выглядят так, будто на вас штаны, которые случайно сели после стирки. Но если угадать с формой, тканью, посадкой и обувью — эффект может быть по-настоящему стильным.
Брю́ки (мн. ч., через нидерл. broek, от лат. brācaв), также штаны́ (мн. ч., заимствовано из тюркских языков), или портки́ (мн. ч., др.-рус. пъртъкъ, от ед. ч. пъртъ, однокоренное — портной) — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.
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