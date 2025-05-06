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Волосы ушли, сила пришла: короткая стрижка, которая говорит вместо тебя

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Некоторые тренды не просто возвращаются — они заявляют о себе громко и уверенно. И "momager crop" как раз из таких. Эта короткая стрижка вдохновлена образом Крис Дженнер — женщины, чьё имя давно стало синонимом успеха, влияния и безупречного стиля.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by arthurhidden
Девушка

Название происходит от слов "мама" и "менеджер" — недаром именно Крис задала тренд, который подхватили даже звезды. Среди них — вечно стильная Пикси Лотт, чьи образы уже давно расходятся, как эталоны глянцевого гламура.

В чём магия "momager crop"

Стрижка сочетает в себе элегантность, минимализм и уверенность. Это не просто укладка — это послание: "Я знаю, чего хочу". Идёт всем возрастам, подчёркивает скулы, "открывает" лицо и делает образ собранным без усилий.

"Momager crop" — это короткая, но выразительная стрижка с лёгкой челкой и чёткими очертаниями. Она проста в укладке и при этом выглядит стильно даже без фена и лака.
Короткие аккуратные пряди, плавные линии и бахрома создают динамичный силуэт, который не требует лишней суеты.

Актуальный апгрейд — версия 2025

Недавно Крис Дженнер обновила свой фирменный образ: добавила удлинённые пряди по бокам и мягкую челку. В результате — ещё больше свежести и утончённости. Эта вариация уже получила восторженные отзывы и стремительно набирает популярность у стилистов по всему миру.

Хочешь сменить имидж, не рискуя? Эта стрижка — твой идеальный старт. Простая, уверенная, запоминающаяся.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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