Как сделать модную прическу за 5 минут: 8 крутых идей на весну

3:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна — время перемен, и твоя прическа не исключение! Если ты устала от сложных и требующих много времени укладок, в этом сезоне на помощь приходит минимализм и естественность. Меньше стресса, больше стиля — вот как выглядит тренд на этой весне. Прочитай, какие прически ты можешь сделать сама, не прибегая к помощи стилиста, и будь готова к восхищенным взглядам!

Фото: https://www.freepik.com by arthurhidden Девушка

1. Объем в стиле 70-х

Секрет пышных укладок из 70-х снова актуален! Чтобы создать объем, тебе понадобятся стайлинговые средства, фен и крупные бигуди. Особенно круто такая прическа смотрится с челкой-шторкой, как у Эльзы Хоск. Она добавит образу немного ретро-шарма.

2. Яркие заколки

Одним из главных трендов 2025 года стали крупные и разноцветные заколки. Просто прими их в один ряд или создавай уникальные комбинации для дополнительного акцента в твоей прическе. Яркие аксессуары идеально дополнят образ!

3. Ультрадлинная коса

Длинные косы снова в моде, и даже если твои волосы не так длинны, ты всегда можешь воспользоваться косой на заколке. Так ты сможешь легко сменить образ и добавить длину, не тратя время на ожидание роста волос.

4. Крупные крабики

Возвращение девяностых не обошлось без крупных крабиков! В этом сезоне они снова на пике популярности. Подними волосы на макушке или зафиксируй все волосы одним аксессуаром. Особенно стильными выглядят крабики в виде цветков — это создаст легкость и нежность в твоем образе.

5. Укладка супермоделей 90-х

Гладкие волосы с подкрученными концами — это снова в тренде! Вдохновляйся образами Синди Кроуфорд и Клаудии Шиффер. Чтобы добиться нужного эффекта, используй стайлер с крупной щеткой и укладывай волосы горячим воздухом.

6. Хвост Барби

Этот стиль ты уже точно видела на Лопес и Бибер. Хвост с объемом и легкой небрежностью — идеальный выбор для весны. Просто дождись, пока волосы высохнут на 60%, а потом аккуратно подкрути их феном.

7. Косички у лица

Забудь о сложных прическах — все, что нужно, это пару минут и косички у лица. Это идеальный способ добавить немного озорства и свежести твоему образу, и сделать его более стильным.

8. Неряшливый пучок

Если ты хочешь прическу, которая не потребует усилий, выбирай неряшливый пучок. Стиль Памелы Андерсон в 90-х снова актуален! Такая прическа идеально подходит для длинных и вьющихся волос. Добавь аксессуары в виде ярких резинок — и ты готова!

9. Едва заметные волны

Локоны с завитками — это уже не тренд. В этом сезоне на пике популярности волны, которые создаются с минимальными усилиями. Закрути волосы в жгутики, просуши феном, и готово! Для альтернативы используй утюжок, но не завивай концы.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.