Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот как покрасить чугунную ванну, чтобы никто не догадался, что она старая
Сеть городов, дороги и террасы: Амазонка прятала цивилизацию, способную на большее
Нежнее облака: творожно-тыквенный пирог-суфле на песочной основе
Посадка с прицелом на рекорд: что учесть при посеве, чтобы картофель удивил размером
Не клубника, а медовый десерт — простая подкормка, чтобы поразить даже соседей
Хочешь блестящие волосы? 5 секунд холодной воды, и результат тебя удивит
Местами уступает, но по-настоящему радует — что может Веста в 2025
Секреты здоровых дёсен: как избежать ошибок, которые делают все
Кот, который прячется в батарею: породы, которым противопоказан холод

Как сделать модную прическу за 5 минут: 8 крутых идей на весну

3:20
Моя семья » Красота и стиль

Весна — время перемен, и твоя прическа не исключение! Если ты устала от сложных и требующих много времени укладок, в этом сезоне на помощь приходит минимализм и естественность. Меньше стресса, больше стиля — вот как выглядит тренд на этой весне. Прочитай, какие прически ты можешь сделать сама, не прибегая к помощи стилиста, и будь готова к восхищенным взглядам!

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by arthurhidden
Девушка

1. Объем в стиле 70-х

Секрет пышных укладок из 70-х снова актуален! Чтобы создать объем, тебе понадобятся стайлинговые средства, фен и крупные бигуди. Особенно круто такая прическа смотрится с челкой-шторкой, как у Эльзы Хоск. Она добавит образу немного ретро-шарма.

2. Яркие заколки

Одним из главных трендов 2025 года стали крупные и разноцветные заколки. Просто прими их в один ряд или создавай уникальные комбинации для дополнительного акцента в твоей прическе. Яркие аксессуары идеально дополнят образ!

3. Ультрадлинная коса

Длинные косы снова в моде, и даже если твои волосы не так длинны, ты всегда можешь воспользоваться косой на заколке. Так ты сможешь легко сменить образ и добавить длину, не тратя время на ожидание роста волос.

4. Крупные крабики

Возвращение девяностых не обошлось без крупных крабиков! В этом сезоне они снова на пике популярности. Подними волосы на макушке или зафиксируй все волосы одним аксессуаром. Особенно стильными выглядят крабики в виде цветков — это создаст легкость и нежность в твоем образе.

5. Укладка супермоделей 90-х

Гладкие волосы с подкрученными концами — это снова в тренде! Вдохновляйся образами Синди Кроуфорд и Клаудии Шиффер. Чтобы добиться нужного эффекта, используй стайлер с крупной щеткой и укладывай волосы горячим воздухом.

6. Хвост Барби

Этот стиль ты уже точно видела на Лопес и Бибер. Хвост с объемом и легкой небрежностью — идеальный выбор для весны. Просто дождись, пока волосы высохнут на 60%, а потом аккуратно подкрути их феном.

7. Косички у лица

Забудь о сложных прическах — все, что нужно, это пару минут и косички у лица. Это идеальный способ добавить немного озорства и свежести твоему образу, и сделать его более стильным.

8. Неряшливый пучок

Если ты хочешь прическу, которая не потребует усилий, выбирай неряшливый пучок. Стиль Памелы Андерсон в 90-х снова актуален! Такая прическа идеально подходит для длинных и вьющихся волос. Добавь аксессуары в виде ярких резинок — и ты готова!

9. Едва заметные волны

Локоны с завитками — это уже не тренд. В этом сезоне на пике популярности волны, которые создаются с минимальными усилиями. Закрути волосы в жгутики, просуши феном, и готово! Для альтернативы используй утюжок, но не завивай концы.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Как древесная зола превращает обычный компост в мощное удобрение
Садоводство, цветоводство
Как древесная зола превращает обычный компост в мощное удобрение
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Авто
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Сводка с фронта: ночью армия России нанесла результативные удары по городам Украины Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Последние материалы
Любовь к Родине — от любви к Богу: разговор священника и имама с передовой
Как сделать модную прическу за 5 минут: 8 крутых идей на весну
Нежнее облака: творожно-тыквенный пирог-суфле на песочной основе
Посадка с прицелом на рекорд: что учесть при посеве, чтобы картофель удивил размером
Не клубника, а медовый десерт — простая подкормка, чтобы поразить даже соседей
Хочешь блестящие волосы? 5 секунд холодной воды, и результат тебя удивит
Местами уступает, но по-настоящему радует — что может Веста в 2025
Секреты здоровых дёсен: как избежать ошибок, которые делают все
Кот, который прячется в батарею: породы, которым противопоказан холод
Столица мяса: три чикагских стейк-хауса вошли в рейтинг лучших в мире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.