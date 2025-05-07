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Как сделать волосы свежими за 5 минут без шампуня: секрет простого лайфхака

Моя семья » Красота и стиль

Сколько раз ты стояла перед зеркалом, огорчённо глядя на сальные корни волос, думая, что их уже точно не спасёт ни один сухой шампунь? Мы все знаем, что быстрые средства не могут заменить полноценное мытье. Однако есть способ, как быстро вернуть волосам свежесть, не прибегая к экспресс-средствам.

Девушка блондинка
Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка блондинка

Признайся, ты тоже делала ошибку

Кто не пробовал сухой шампунь перед выходом из дома, надеясь на чудо? Однако, на самом деле, это средство не работает мгновенно. Дерматологи и бьюти-эксперты утверждают, что сухой шампунь лучше наносить на ночь, чтобы он имел время воздействовать. Иначе рискуешь не добиться желаемого эффекта, а наоборот, утяжелить волосы.

Но что делать, если времени совсем нет, а нужно срочно привести волосы в порядок?

Лайфхак, который покорил TikTok

Британка Мелисса Товэр поделилась проверенным способом, который моментально сделает волосы чистыми и свежими — и без использования сухого шампуня! Всё, что нужно, это помыть две центральные пряди у лица. Да-да, всего две пряди! Используй обычное жидкое мыло вместо шампуня, чтобы не перегружать волосы. Главное — просуши их феном и тщательно расчесывай, чтобы они красиво легли.

Этот способ действительно работает! И не нужно тратить время на мытьё всей головы. Процесс займет всего несколько минут, и результат будет потрясающим — как если бы ты только что вышла из душа.

Почему это работает

Эти две пряди у лица всегда привлекают внимание, так что, если они будут выглядеть чистыми и свежими, весь образ получит освежение. Это отличный способ, чтобы быстро и эффективно скрыть недостатки в прическе и вернуть волосам здоровье. Такой приём известен ещё с эпохи стильных челок, когда девушки быстро приводили в порядок только переднюю часть волос, чтобы весь образ выглядел свежо.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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