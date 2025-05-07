Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не выбрасывайте шелуху от семечек: как превратить кухонный мусор в садовое золото
Пицца, которую не нужно печь: готовим в микроволновке за 5 минут
Оладьи с ветчиной и сыром: пышный ужин за 20 минут
Непредвиденные ситуации на концертах: Клава Кока поделилась своим шокирующим опытом
Отращиваем ресницы без наращивания: 10 проверенных способов, которые работают
Автосалоны опустели, а скидки не спасают: что происходит с ценами на машины в 2025 году
Команда без уверенности — как лай без зубов: вот как говорить, чтобы слушались
Мечтают о море, живут на скидках: кто в России больше всех тратит на отпуск
Не открывай эту дверь: египетские жрецы считали её порталом в мир мёртвых

Тренды свадебных причесок 2025: как выбрать стильную и удобную укладку

Моя семья » Красота и стиль

Подходит ли тебе роскошь, но без лишнего пафоса? Тогда стиль тихой роскоши — это именно то, что нужно для твоей свадебной прически. Мы собрали лучшие варианты для невест, в том числе тех, кто старше 30, чтобы ты могла выбрать укладку, которая подчеркнет твою индивидуальность и при этом обеспечит комфорт на протяжении всего дня.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка

1. Балетный пучок

Классика, которая никогда не выйдет из моды. Прическа в стиле балерины с аккуратным пучком на затылке — это идеальный вариант для невест, которые ценят строгость и элегантность. Такой пучок не только удобен, но и прекрасно фиксирует фату или другие украшения для волос, не давая им соскользнуть. Он будет оставаться на месте весь день, и тебе не придется переживать за распутывание локонов на следующее утро.

2. Низкий пучок

Низкий пучок без объема и плетения — это стильный выбор для тех, кто хочет добавить нотку ретро в образ. Такой вариант укладки гармонично смотрится с венками, диадемами и украшениями для головы, а также напоминает кинематографические образы золотого века Голливуда. Этот стиль идеально подходит для невест с тонкими волосами, создавая эффект нежности и элегантности.

3. Естественные локоны

Если у тебя каскадная стрижка, то свадебная прическа, вероятно, не потребует больших усилий. Распущенные волосы с легкими волнами — это не только красиво, но и практично. Ты можешь варьировать укладку на протяжении всего дня, убирая волосы за спину или оставляя их на плечах. Важный момент — удели внимание укладке челки, чтобы она не потеряла объем.

4. Полухвост

Если ты не хочешь ощущать дискомфорт от туго завязанного пучка, полухвост будет отличной альтернативой. Эта укладка позволяет избежать лишнего объема в верхней части и идеально сочетается с фатой или диадемой. Такой стиль подходит для невест с длинными волосами и легко трансформируется из утреннего образа в вечерний, добавляя изящества и легкости.

5. Прическа-трансформер

Совсем не хочется переживать, что твоя прическа распадется? Трансформирующаяся прическа — идеальное решение. Мастер может собрать пучок с легкими, свободными прядями, а ты сможешь распустить волосы в любое время, чтобы выглядеть на свадьбе легко и непринужденно. Это универсальный стиль для невест, которые ценят комфорт и стиль одновременно.

Эти прически легко адаптировать под любые свадебные образы, будь то роскошное платье или легкий коктейльный наряд. Важно, чтобы ты чувствовала себя комфортно и уверенно в свой самый важный день.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Шоу-бизнес
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева Аудио 
Как древесная зола превращает обычный компост в мощное удобрение
Садоводство, цветоводство
Как древесная зола превращает обычный компост в мощное удобрение
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Авто
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Сводка с фронта: ночью армия России нанесла результативные удары по городам Украины Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Последние материалы
Четыре продукта с кухни, которые спасут ваш огород от вредителей
Голова раскалывается по утрам? Это не просто усталость, а тревожный звонок
Россия наращивает выпуск фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34
Тени для век, которые не осыпаются: 5 секретов, о которых ты точно не знала
Не только вкусно, но и полезно: готовим глазированные сырки своими руками
Аллергия на кошку — но вы не хотите с ней расставаться: вот как жить вместе
Жизнь привела меня к простоте: Сати Казанова рассказала, как её прошлое повлияло на выбор мужа
Неожиданно вкусно и недорого: эти обеды в Будапеште дешевле, чем чашка кофе в аэропорту
Легкая и сытная запеканка из макарон с курицей и помидорами — просто и вкусно
Платить меньше, ездить больше: для кого в 2025 откроют доступ к выгодным машинам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.