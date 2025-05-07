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Устала от жирных волос? Эти 5 советов изменят твою укладку

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Если твои волосы становятся жирными уже через несколько часов после мытья, не переживай — ты не одна. Несмотря на то, что невозможно полностью остановить выработку кожного сала, есть несколько простых способов, которые помогут сохранить прическу свежей на дольше. Вот 5 лайфхаков, которые стоит запомнить.

Сушка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Сушка волос

1. Выбирай мягкий шампунь

Для жирных волос идеальными будут мягкие шампуни с деликатными очищающими компонентами. Такие средства удаляют загрязнения, но при этом не лишают кожу головы ее природных масел. Они помогают сбалансировать выработку сала, не пересушивая кожу, что важно для поддержания здоровья волос.

2. Чем меньше — тем лучше

Не перебарщивай с количеством шампуня. Использование слишком большого объема средства может привести к сухости кожи головы, что, в свою очередь, только усилит выработку жира. Немного шампуня вполне достаточно для эффективного очищения.

3. Закаляй голову

Для мытья волос лучше использовать прохладную воду. Она помогает закрыть кутикулы на коже головы, предотвращая дальнейшее попадание лишнего масла на волосы. Холодная вода помогает сохранять волосы более легкими и свежими.

4. Хорошо промывай волосы

Важный момент — тщательно промывать волосы. Остатки шампуня или других средств могут утяжелять волосы, придавая им вид жирных. Убедись, что ты тщательно смыла все продукты с волос, пока они не будут полностью очищены.

5. Не переусердствуй с кондиционером

Кондиционер может быть полезным для увлажнения волос, но важно не наносить его слишком много. Используй увлажняющий бальзам, чтобы напитать сухие кончики, но избегай нанесения его на корни, чтобы не утяжелить волосы.

Эти простые советы помогут тебе поддерживать волосы свежими и здоровыми без лишнего блеска.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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