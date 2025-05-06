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Летнее спасение для волос: как сохранить чистоту при отключении воды

1:29
Моя семья » Красота и стиль

С приходом жаркого лета и традиционным отключением горячей воды, множество россиянок сталкиваются с проблемой частого мытья головы. Это не только неприятно, но и затруднительно, особенно если отсутствует горячая вода на продолжительное время. Однако есть простое и недорогое средство, которое поможет сохранить волосы свежими и уменьшить частоту мытья головы.

Женские волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женские волосы

Что нужно для самодельного спрея

Простой и доступный рецепт спрея для волос спасет от бьюти-дискомфорта. Всё, что потребуется, это:

  • Настойка перечной мяты (стоимость — около 30 рублей)

  • Кипяченая вода

Смешайте настойку мяты с водой в пропорции 1:1 и перелейте полученную смесь в флакон с пульверизатором. Готовое средство легко наносить на корни волос.

Как это работает

Такой мятный спрей освежает волосы, придавая им чистоту и легкость. Кроме того, мята помогает бороться с перхотью и стимулирует рост новых волос. Конечно, не стоит использовать спрей ежедневно, так как настойка содержит спирт, который может сушить волосы. Но несколько недель применения только на корни волос вполне достаточно, чтобы продлить свежесть и уменьшить необходимость в частом мытье головы.

Этот способ особенно подойдёт тем, кто на время отключения воды не хочет жертвовать ухоженным видом волос и готовится к летним жарким дням.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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