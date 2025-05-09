Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мозг в режиме хаоса: как выстроить жизнь с СДВГ и не выгореть
Музыка из детства Пригожина: вот какие песни военных лет он любит больше всего
Секреты закулисной жизни: почему Стеллан Скарсгард ненавидел танцевать в Mamma Mia!
Геология и климат: неожиданная связь, о которой не подозревали
Одно удачное место — и кондиционер работает идеально, без сквозняков
Почему компост может быть бесполезным: основные ошибки в приготовлении
Как тост с черничным джемом и сливочным сыром взял Бруклин штурмом — от переписки до популярного десерта
Туда, где мифы пахнут мёдом: как Гифио скрывает своё божественное прошлое
Бюджетно и красиво: идеальная закуска к коньяку за 5 минут

Почему ваша кожа не сияет? 5 распространённых ошибок утреннего ухода

3:34
Моя семья » Красота и стиль

Утренний уход за кожей — ключевой этап, который обеспечивает её здоровье, сияние и защиту на весь день. Этот процесс подготавливает кожу к воздействию внешних факторов, таких как солнце, загрязнённый воздух, макияж и стресс. Однако даже при правильном подходе можно допустить ошибки, которые могут навредить коже. Избыточное использование агрессивных компонентов и пропуск важных шагов — одни из самых распространённых проблем, с которыми сталкиваются при утреннем уходе.

Уход за кожей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уход за кожей

Следование простым и важным правилам утреннего ухода поможет сохранить здоровье, красоту и молодость кожи. Обновление привычек и использование эффективных средств позволяют наслаждаться преимуществами качественного ухода.

  1. Избыточное отшелушивание. Одна из частых ошибок — чрезмерное отшелушивание кожи. Хотя эта процедура обновляет эпидермис, ежедневное её применение может быть неэффективным и даже вредным. Рекомендуется проводить отшелушивание не чаще двух-трёх раз в неделю, используя мягкие ингредиенты: молочную кислоту, полигидроксикислоты (PHA) или фруктовые ферменты. Избегайте агрессивных натуральных средств, особенно с крупными частицами, такими как скорлупа орехов. Мягкий пилинг эффективно удаляет омертвевшие клетки, не вызывая раздражения и улучшая текстуру кожи.
  2. Чрезмерное использование активных ингредиентов. Не стоит злоупотреблять сильными активными компонентами. Смешивание ретинола, отшелушивающих кислот и витамина C без чёткой стратегии или контроля может привести к покраснению, раздражению или появлению акне. Рекомендуется вводить новые средства постепенно, с перерывами в несколько дней, чтобы кожа могла адаптироваться. Постепенное добавление активных ингредиентов снижает риск побочных эффектов и улучшает результаты ухода.
  3. Пренебрежение зоной шеи и декольте. Многие забывают ухаживать за шеей и зоной декольте. Эти области подвержены старению и воздействию солнца так же, как и лицо. Рекомендуется использовать те же шаги по очищению, увлажнению и защите от солнца, что и для лица, чтобы сохранить молодость и ровный тон кожи. Уход за шеей и декольте предотвращает появление признаков старения, поэтому его игнорировать не стоит.
  4. Нанесение макияжа на сухую кожу. Не наносите макияж на сухую кожу. Для лучшего впитывания ингредиентов, таких как гиалуроновая кислота, используйте их на слегка влажной коже после очищения и лёгкого промокания. Это улучшает увлажнение и эффективность средств. Нанесение увлажняющих продуктов на влажную кожу помогает удерживать влагу и поддерживать её уровень.
  5. Игнорирование паузы между нанесением продуктов. Многие не дают достаточно времени между нанесением косметических средств. Хотя ждать несколько минут не обязательно, рекомендуется выдержать паузу от 30 секунд до 1 минуты, чтобы каждое средство успело впитаться. Это предотвращает смешивание формул и их накопление на коже. Правильное нанесение средств обеспечивает максимальную эффективность ухода, напоминает греческое издание InStyle.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Люся Чеботина раскрыла правду об отношениях с Филиппом Киркоровым: не планируем заводить ребёнка
Российский шоу-бизнес
Люся Чеботина раскрыла правду об отношениях с Филиппом Киркоровым: не планируем заводить ребёнка Аудио 
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей
Домашние животные
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Последние материалы
Мозг в режиме хаоса: как выстроить жизнь с СДВГ и не выгореть
Музыка из детства Пригожина: вот какие песни военных лет он любит больше всего
Секреты закулисной жизни: почему Стеллан Скарсгард ненавидел танцевать в Mamma Mia!
Геология и климат: неожиданная связь, о которой не подозревали
Одно удачное место — и кондиционер работает идеально, без сквозняков
Почему компост может быть бесполезным: основные ошибки в приготовлении
Как тост с черничным джемом и сливочным сыром взял Бруклин штурмом — от переписки до популярного десерта
Почему ваша кожа не сияет? 5 распространённых ошибок утреннего ухода
Туда, где мифы пахнут мёдом: как Гифио скрывает своё божественное прошлое
Бюджетно и красиво: идеальная закуска к коньяку за 5 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.